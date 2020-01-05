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غدا.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

الأحد 05 يناير 2020 10:32 ص بتوقيت مسقط

غدا.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

مسقط - الرؤية

 

تشير الصور الجوية إلى تقدم أخدود منخفض جوي نحو الشرق يؤثر حاليا على بعض دول الخليج، ويعبر شمال السلطنة غدا وبعد الغد لكن بتأثير أقل. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تدفق السحب على أجزاء من محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وشمال وجنوب الباطنة وأجزاء من الداخلية ومسقط كما تنتشر السحب المنخفضة على شمال وجنوب الشرقية والوسطى وظفار. ‏‎وأضافت بأن الطقس غائم جزئيًا على محافظتي مسندم وشمال الباطنة مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية محافظات ‎السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 29 / 18 وفي مدينة صلالة 28 / 21 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في ولاية صور وأدناها 4 درجات في جبل شمس.

المصدر : الرؤية

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