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"الخامس من يناير".. ذكرى جليلة ومناسبة وطنية خالدة

جلالة السلطان يتلقى تهنئة الشريقي بيوم شرطة عمان السلطانية

الأحد 05 يناير 2020 08:44 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى تهنئة الشريقي بيوم شرطة عمان السلطانية

مسقط - العمانية

تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقيَّة تهنئة من معالي الفريق حسن بن مُحسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك؛ بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية (الخامس من يناير).. فيما يلي نصُّها:

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى - حفظكم الله ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بمناسبة يوم شرطة عُمان السلطانية، الذي يصادف الخامس من يناير، يُشرفني ومنتسبي شرطة عُمان السلطانية أنْ نرفع إلى مقامكم السامي -حفظكم الله- أسمى الأماني وأطيب التهاني، داعين الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة الطيبة وجلالتكم في خير وسرور، وعُمان وشعبها في أمان واطمئنان.

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.. بفضل الله تعالى ورعايتكم الكريمة، تواصلتْ خلال السنوات الماضية خطط التطوير لشرطتكم وفق رؤى جلالتكم السديدة، ولقد كان للموارد البشرية الاهتمام الأكبر؛ فكان للإعداد والتدريب والتأهيل المردود على المستويات العالية التي حقَّقتها شرطتكم في كافة المجالات التي تضطلع بها؛ خدمةً للمواطنين الكرام والمقيمين في بلادنا عُمان، فلله الحمد ولمقام جلالتكم السامي -حفظكم الله تعالى- وافر الامتنان.

مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.. إنَّ أبناءكم منتسبي شرطة عُمان السلطانية على مختلف رُتبهم ومواقع عملهم، قد أثبتوا على الدوام قدراتهم على استيعاب العلوم المتخصصة والتقنيات الحديثة في مجالات عملهم، وأجادوا في توظيفها وفق أعلى المعايير فكسبوا رضا الجميع بتوفيق من الله، وهم في حفظ أمن عُمان وإنجازات أهلها عاملون، وعلى نهج جلالتكم -نصركم الله- سائرون بعون الله.

حفظكم الله تعالى مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم، ومتَّعكم بوافر الصحة والعافية، وأثابكم، وبارك لعُمان وأهلها الخير العميم.

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