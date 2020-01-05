نتائج غير متوقعة في انطلاقة مثيرة للدور الثاني من الدوري

الرؤية- أحمد السلماني

تصوير/ عبدالله البريكي

شهدت انطلاقة جولات الدور الثاني من الدوري الممتاز نتائج مثيرة وغيرة متوقعة بعد أن تمكن مرباط من التفوق على الرستاق وفوز بهلاء على النهضة وصحم على مسقط والعروبة على صحار فيما تمكن السويق من الفوز على عمان وظفار على فنجا و انتزع النصر تعادلا من المتصدر السيب.

وشهدت مباريات السبت نتائج لافتة بفوز بهلاء على النهضة بهدف حسني الهنائي فيما فجر مرباط متذيل جدول ترتيب الدوري مفاجأة كبيرة بتفوقه على الرستاق بثنائية بيضاء أحرزها قيس اليافعي وسيسجو ليحقق أول فوز له في الدوري، فيما قلب صحم تأخره بهدف أمام مسقط إلى فوز مستحق بفوزه عليه 2/1، تقدم ايتور لمسقط وعادل الدولي محسن جوهر لصحم من تمريرة طويلة من الحارس سليمان البريكي فيما رجح عبدالعزيز الشموسي كفة صحم بإحرازه للهدف الثاني.

وكانت مباريات الجمعة، شهدت تفوق العروبة على ضيفه صحار 2/1، وأحرز للعروبة ثويني حديد ويوسف ناصرفيما أحرز هدف صحار أحمد آل عبدالسلام، كما انتزع النصر تعادلا عادلا من السيب المتصدر بهدفين، تقدم السيب بهدفي باسل الرواحي وعيد الفارسي فيما قلص الفارق فيصل البلوشي ةعادل حمد الحبسي للنصر.

وواصل ظفار مطاردة السيب بفوزه الكبير على فنجا بثلاثية مقابل هدف، أحرز لظفار محمد المعشري وعبدالعزيز المقبالي من ركلة جزاء ويزيد المعشني فيما أحرز هدف فنجا العبد النوفلي، كما وأهدى الدولي محسن الغساني الفوز لنادية السويق بإحرازه هدف الفوز على نادي عمان.