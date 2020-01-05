الأحد, 05 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

نتائج غير متوقعة في انطلاقة مثيرة للدور الثاني من الدوري

السبت 04 يناير 2020 11:35 م بتوقيت مسقط

B29Z0164
B29Z0171
B29Z0175
B29Z0188
B29Z0195

الرؤية- أحمد السلماني

تصوير/ عبدالله البريكي

شهدت انطلاقة جولات الدور الثاني من الدوري الممتاز نتائج مثيرة وغيرة متوقعة بعد أن تمكن مرباط من التفوق على الرستاق وفوز بهلاء على النهضة وصحم على مسقط والعروبة على صحار فيما تمكن السويق من الفوز على عمان وظفار على فنجا و انتزع النصر تعادلا من المتصدر السيب.

وشهدت مباريات السبت نتائج لافتة بفوز بهلاء على النهضة بهدف حسني الهنائي فيما فجر مرباط متذيل جدول ترتيب الدوري مفاجأة كبيرة بتفوقه على الرستاق بثنائية بيضاء أحرزها قيس اليافعي وسيسجو ليحقق أول فوز له في الدوري، فيما قلب صحم تأخره بهدف أمام مسقط إلى فوز مستحق بفوزه عليه 2/1، تقدم ايتور لمسقط وعادل الدولي محسن جوهر لصحم من تمريرة طويلة من الحارس سليمان البريكي فيما رجح عبدالعزيز الشموسي كفة صحم بإحرازه للهدف الثاني.

وكانت مباريات الجمعة، شهدت تفوق العروبة على ضيفه صحار 2/1، وأحرز للعروبة ثويني حديد ويوسف ناصرفيما أحرز هدف صحار أحمد آل عبدالسلام، كما انتزع النصر تعادلا عادلا من السيب المتصدر بهدفين، تقدم السيب بهدفي باسل الرواحي وعيد الفارسي فيما قلص الفارق فيصل البلوشي ةعادل حمد الحبسي للنصر.

وواصل ظفار مطاردة السيب بفوزه الكبير على فنجا بثلاثية مقابل هدف، أحرز لظفار محمد المعشري وعبدالعزيز المقبالي من ركلة جزاء ويزيد المعشني فيما أحرز هدف فنجا العبد النوفلي، كما وأهدى الدولي محسن الغساني الفوز لنادية السويق بإحرازه هدف الفوز على نادي عمان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 ديسمبر 2015

تأهل 5 فرق للدور الثاني بعد مواجهات مثيرة في بطولة أبناء عمان الكروية.. ومنافسات مرتقبة بلقاءات الأسبوع الثالث

المزيد

27 مايو 2017

"تعليميّة جنوب الشرقية" تعلن نتائج مشروع انطلاقة للمجال الثاني

المزيد

21 ديسمبر 2015

انطلاقة مثيرة لمسابقة كرة القدم ضمن "أولمبياد عمانتل"

المزيد

12 نوفمبر 2016

انطلاقة مثيرة لمسابقة دوري عمان للمدارس بظفار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

علي الحبسي يعلن اعتزال اللعب مع "الأحمر"

رياضة - محلي

الدين العام يقترب من 16.5 مليار ريال.. والمقارنات الدولية تؤكد: "في الحدود الآمنة"

الاقتصاد - محلي

شرطة عمان السلطانية تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" بتجديد العهد والولاء للمضي في حفظ الأمن

المحليات - شرطة

نائب محافظ ظفار يتفقد الخدمات والمشاريع التنموية بولاية المزيونة

المحليات - أخبار

ارتفاع معدلات الجرائم السيبرانية يستدعي ضرورة تكاتف أفراد ومؤسسات المجتمع

المحليات - شرطة

المقدم منصور الرحبي: 35 نظاما فرعيا في "بيان" لتعزيز الإجراءات الجمركية وزيادة التبادل التجاري

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة