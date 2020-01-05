علي الحبسي يعلن اعتزال اللعب مع "الأحمر"

الرؤية- أحمد السلماني

أعلن علي الحبسي أسطورة حراس المرمى العرب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخبنا الأول لكرة القدم، وذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لينهي مسيرة 18 عاما قضاها حارسا أمينا لعرين منتخب السلطنة وحظي بلقب الأمين.

وكتب الأمين في تغريدته "بعد سنوات تشرفت فيها بخدمة منتخبات وطني داخل الوطن وخارجه،أعلن اليوم إنها مسيرتي الدولية مع المنتخب الوطني، في هذه اللحظة،أرفع خالص شكري وتقديري لمقام مولاي جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي الرياضية".

وبدأ الحبسي مسيرته الكروية مع نادي المضيبي أحد أندية الدرجة الثانية وقتذاك، ثم انتقل إلى النصر وأحرز معه كأس جلالة السلطان المعظم "الكأس الغالية".

واستهل الحبسي مشواره الاحترافي في الخارج مع نادي لين النرويجي في عام 2003، ولعب معه حتى 2005 ، وشارك في تلك الفترة في 49 مباراة مع النادي، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي الكأس المحلية عام 2004 واحتلال المركز الثالث في الدوري عام 2005، وحقق في عامين جائزة أفضل حارس في النرويج.

وانتقل بعدها إلى نادي بولتون واندرز الإنجليزي في يناير 2006، لكنه لم يحرس مرمى بولتون سوى 18 مباراة فقط وذلك حتى صيف 2010.

ودفعته قلة المشاركة والبقاء احتياطياً للانتقال لنادي ويجان أثلتيك الإنجليزي في يوليو 2010 على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل ليعوض غياب حارس ويجان، كريس كيركلاند المصاب. وتألق الحبسي مع فريقه الجديد، فضمن مركز الحارس الأساسي في تشكيلة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز وشارك في 39 مباراة في فترة إعارته. وتوج الحبسي بجائزتي "أفضل لاعب في ويجان خلال الموسم" و"أفضل لاعب في الفريق يخوض مباريات خارج الأرض"، بعد استفتاء جماهيري.

ونتيجة لذلك التألق، توصل الحبسي لاتفاق لتوقيع عقد الانضمام نهائياً إلى نادي ويجان في صفقة وصلت قيمتها إلى 4 ملايين جنيه استرليني.

وفي أبريل 2016 أصبح علي الحبسي أول حارس عربي يرتدي شارة القيادة في إنجلترا، وكان ذلك مع نادي ريدينج ضد نادي ليدز يونايتد، وانتهت المباراة بفوز ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانتقل الحبسي للاحتراف في المملكة العربية السعودية وتحديداً مع نادي الهلال بعدما وقع معه رئيس النادي الأمير نواف بن سعد عقداً احترافياً حتى العام 2020 حقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018، وعاد الحبسي إلى إنجلترا مجددا ويلعب حاليا مع نادي ويست بروميتش.

وبدأ الحبسي المشاركة مع منتخبنا الأول لكرة القدم في 2002، وشارك في بطولة كأس الأمم الآسيوية لعام 2004 والتي أبلى فيها بلاء حسنا. وتوج الحبسي مع المنتخب بكأس الخليج في نسخة "خليجي 19" وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في تلك الدورة للمرة الرابعة على التوالي.