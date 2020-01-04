بالصور.. "ألعاب نارية" في مجرة على بعد 23 مليون سنة ضوئية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تظهر صورة جديدة بثتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فيما يبدو وكأنه عرض رائع للألعاب النارية في مجرة تقع على بعد حوالي 23 مليون سنة ضوئية.

وفسرت الوكالة الأمريكية تفاصيل الصورة المذهلة بأنها ناتجة عن ثقب أسود وموجات وكميات هائلة من الغاز. وأظهرت دراسة جديدة أجريت بواسطة تلسكوب "سبيتزر" أن موجات الصدمة، على غرار الطفرات الصوتية الصادرة عن الطائرات الأسرع من الصوت، تعمل على تسخين كميات كبيرة من الغاز بطاقة تعادل 10 ملايين شمس.

ويعتقد العلماء أن الثقب الأسود في مركز المجرة يخلق تيارات قوية من جزيئات الطاقة العالية، وهذه التيارات، بدورها، تضرب قرص المجرة وتولد موجات صدمية، ثم في النهاية، تسخن موجات الصدمة الغاز إلى آلاف الدرجات المئوية.