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مطار مسقط الدولي يستقبل أول رحلة لطيران تابان الإيراني

السبت 04 يناير 2020 08:34 م بتوقيت مسقط

مطار مسقط الدولي يستقبل أول رحلة لطيران تابان الإيراني

مسقط – الرؤية

استقبل مطار مسقط الدولي صباح اليوم السبت، أول رحلة لطيران تابان الإيراني، الذي ينضم إلى قائمة خطوط الطيران العالمية المشغلة رحلاتها إلى مطار مسقط الدولي.

وسيشغل طيران تابان رحلتين أسبوعيا كل يوم سبت، بين مسقط وأصفهان، الأولى تصل في الساعة 10:15 صباحا، وبينما تصل الرحلة الثانية الساعة 3:15 مساء.

وتم استقبال الرحلة الاولى بمرشات الماء كتحية عند هبوط الرحلة.

ومع تدشين رحلات طيران تابان الإيرانية إلى مطار مسقط الدولي، يرتفع عدد الشركات المشغلة رحلاتها الى مطار مسقط إلى 34 شركة طيران.

جدير بالذكر ان مطارات السلطنة استقبلت خلال 11 شهرًا من العام الماضي 2019، حوالي 16.22 مليون مسافر، على متن 110.56 ألف رحلة جوية، عبر  مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار والدقم.

كما حققت مطارات السلطنة نموًا في أعداد المسافرين بنسبة 3.75 بالمائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 15.63 مليون مسافر في 11 شهرًا من عام 2018.

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