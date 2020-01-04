فريق بصمة الخير ينظم عدد من الفعاليات

الرؤية- إبراهيم الهادي

نظمت الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار "أونك" ممثلة في فريق بصمة الخير، زيارة لمركز التوحد بولاية جعلان بني بوحسن، وذلك في إطار مسؤولياتها الاجتماعية.

وتضمنت الزيارة رحلة تعليمية وترفيهية لأطفال التوحد، وذلك بالتعاون مع جمعية التوحد في مسقط، وتم تقديم العديد من البرامج التفاعلية خلال الزيارة، مع زيارة أكواريم الأسماك.

ونظمت الشركة سوقا خيريا للأسر المنتجة بمقر الشركة لتشجيع الأسر المنتجة؛ حيث اشتمل السوق الخيري على المأكولات والصناعات اليدوية و العطور والأزياء وقد لاقت الفعالية اقبالا من الموظفين والمراجعين كما نظمت الشركة زيارة خاصة للاطفال المنومين في مستشفى البريمي ما أضفى جو من الفرح والبهجة لهم من خلال تقديم هدايا لهم كما نظمت الشركة ايضا أمسية ترفيهية للاطفال من ذوي الاعاقة السمعية بولاية البريمي تنوعت فيها الفقرات والأنشطة الترفيهية والمسابقات والحركات السحرية بالاضافة الى تقديم هدايا .