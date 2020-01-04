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الأجهزة الكهربائية المخالفة أحد أسباب زيادة الحرائق المنزلية

"التجارة والصناعة" تحث المستهلكين على شراء الأجهزة المطابقة للمواصفات والمقاييس

السبت 04 يناير 2020 08:15 م بتوقيت مسقط

"التجارة والصناعة" تحث المستهلكين على شراء الأجهزة المطابقة للمواصفات والمقاييس

 

مسقط - الرؤية

تشجع وزارة التجارة والصناعة المستهلكين على شراء واستخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس العمانية الخليجية، وعدم شراء الأجهزة غير المطابقة لهذه المواصفات والتي قد تؤثر على سلامة وصحة المستهلك وتسبب العديد من الحوادث والحرائق والإضرار بالممتلكات. وتوجه الوزارة المستهلكين بضرورة التأكد من وجود رمز التتبع الخليجي (شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعةQR Code) على الأجهزة الكهربائية وقراءة تعليمات وإرشادات السلامة المرفقة مع المنتج الكهربائي قبل البدء في استخدامه، وذلك حرصا من الوزارة على صحة وسلامة مستخدمي هذه الأجهزة وتجنب التأثيرات التي قد تسببها.

وأشارت إحصائيات صادرة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر موقعها الإلكتروني إلى ارتفاع نسبة حرائق المنشآت السكنية خلال الثلاث أعوام الماضية حيث بلغت 3669 حريقا، وكشفت الإحصائيات ارتفاع نسبة الحرائق في المنازل من 1100 في عام 2016م إلى 1234 في 2017م، وارتفعت عددها لتصل إلى 1335 حريق في 2018م. وأوضحت أنّ أهم مسببات الحرائق في المنازل والمنشآت تكمن في التمديدات الكهربائية الخاطئة والضغط الكبير على المقابس الكهربائية وتحميلها فوق طاقتها وعدم توصيل الكابل بمجمع أرضي استاتيكي لتفريغ الشحنات الزائدة وقيام أشخاص غير مؤهلين بتركيب الأجهزة الكهربائية واستخدام أدوات وأجهزة رديئة الصنع وعدم صيانة الأجهزة بشكل دوري وعدم وضع عازل معدني تحت المبخر.

ودعت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة للوقاية من حرائق المنازل من خلال تجنب لمس أو العبث بالأجهزة الكهربائية والاعتماد في إصلاح الأجهزة المعطلة على المختصين، كما يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية بعيدة عن الممرات أو مصادر الحرارة وعدم تركها تحت السجاد وضرورة الانتباه إلى إطفاء الأجهزة والأدوات بعد استخدامها مباشرة وتركيب أجهزة كاشفة للدخان واقتناء مطفأة حريق، بالإضافة إلى ذلك التأكد بأن تكون الأجهزة الكهربائية المستخدمة مطابقة للمواصفات والمقاييس الكهربائية العمانية الخليجية.

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