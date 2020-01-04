بنك مسقط يشارك في إنجاح سباق الخيل بمضمار نادي صور للفروسية

مسقط - الرؤية

شارك بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة- في إنجاح سباق الخيل التقليدي، تحت اسم "شارة العفية" في الموسم الثاني، وذلك على مضمار صور للفروسية، والذي تم تنظيمه مؤخرا بحضور عدد من محبي هذه الرياضة الشعبية، ومازن بن خلفان المسكري مدير فرع بنك مسقط بجعلان بني بو حسن.

وتقدم فيصل بن علي آل فنة رئيس نادي صور للفروسية، بالشكر والتقدير لبنك مسقط على مساهمته في إنجاح سباق "شارة العفية الثاني"؛ حيث اجتذب هذا الحفل مشاركة قوية من أصحاب الإسطبلات من مختلف انحاء السلطنة. وتمثل الخيول قيمة أساسية في التراث العماني؛ حيث تعد أصناف الخيول العمانية من بين أفضل الخيول في العالم، وقد تأسس نادي صور للفروسية عام 1982 في محافظة جنوب الشرقية، ويهدف لتعزيز التراث العماني من خلال إقامة سباقات الفروسية بين الشباب كما يلعب النادي دورا مهمًّا في إدارة الإصطبلات في صور.

ويُشارك أعضاء النادي في السباقات والعروض على الصعيدين الوطني والدولي، وتعد سباقات "شارة العفية" من السباقات المهمة في هذ المجال؛ حيث تجتذب الأجيال الشابة، وتنمي لديهم روحَ المنافسة وحب التراث.