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موقع جماهير صحم يحتفي بنجاحاته خلال 12 عاما

السبت 04 يناير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

موقع جماهير صحم يحتفي بنجاحاته خلال 12 عاما

صحم - الرؤية

رَعَى المكرَّم الدكتور راشد بن سالم البادي عضو مجلس الدولة، الاحتفالية التي أقامها موقع جماهير صحم الإعلامي؛ وذلك لتكريم أعضائه الذين بذلوا جهودًا مضنية، تكللت بتحقيق العديد من الإنجازات في العام 2019.

حضر المناسبة جمع من المشايخ والمدعوين والمساهمين في مسيرة الفريق الذي أمضى أكثر من 12 عاما في خدمة الرياضة  في ولاية صحم والسلطنة إجمالا، وتضمَّنت فقرات الحفل تقديم كلمة مدير الموقع محمد الصولي، والذي استهلها بالدعاء لجلالة السلطان.

وقال الصولي إنَّ حمل الرسالة الإعلامية وعد قطعناه على أنفسنا بتقديم رسالة إعلامية هادفة على مستوى المحافظة، وتكللت جهودنا المخلصة بالحصول على المركز الأول على مستوى السلطنة في بطولة شجع فريقك للعام 2019، وأيضا الأول على مستوى المحافظة للمرة الثانية على التوالي، كما حقَّق الفريق المركز الثاني في "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، وهو إنجاز نفخر به، ودافع لتقديم المزيد من الخدمات الإعلامية للجماهير المتابعة لموقع جماهير صحم.

وفي نهاية الحفل، كرَّم راعي المناسبة أعضاء الموقع والجهات والشخصيات التي أسهمت في نجاح أعمال الموقع والشركات التي دعمت الموقع هذا الموسم؛ من بينها: مجموعة البادي للاستثمار، ومحاجر العيدي، وأعضاء مجلس الشورى بالولاية، والمواقع الإعلامية، والصحف المحلية التي شاركت الموقع جهوده المختلفة.

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