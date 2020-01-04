سوق خيري لمركز رعاية الطفل بجامعة السلطان قابوس

مسقط- الرؤية

نظم مركز رعاية الطفل التابع لقسم التربية المبكرة بجامعة السلطان قابوس فعالية السوق الخيري من منطلق تحقيق أهداف التعليم المبكر في غرس مفاهيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف لدى الأطفال.

وتُعد الفعالية إحدى وسائل غرس مفهوم الصدقة لدى الأطفال وتنمية مفهوم حب العطاء للآخرين، وتطبيقها عمليًا من خلال التبرع لاحقا بالمبالغ التي سيتم تجميعها للجمعيات الخيرية.

ويتضمن السوق الخيري عددا من الفعاليات منها سوق لبيع عدد من المنتجات المختلفة، وبيع الشتلات، بالإضافة إلى ركن الحناء، والسينما، واستوديو، وكذلك ألعاب ترفيهية ومقهى يتخلله عرض مختلف الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الأطفال الملتحقون بالمركز.

يشار إلى أن قسم التربية المبكرة هو قسم أكاديمي مختص بإعداد معلمات للتعليم بمرحلة الطفولة المبكرة والتي تمتد إلى سن الثامنة من العمر. ويسعى القسم إلى إعداد كوادر متميزة مهنيًا ومجتمعيٍا إعدادًا متكاملًا، وأن تكون هذه الكوادر قادرة على تطوير برامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتقديم خدمات أسرية ومجتمعية تلبي احتياجات جميع فئات الأطفال في عمان وفي مختلف مجالات النمو البدنية والمعرفية والعاطفية واللغوية والاجتماعية، وذلك عن طريق تزويد هذه الكوادر بالمعرفة النظرية إلى جانب الممارسة العملية التي من شأنها أن تصقل المهارات التي ينبغي أن تمتلكها المعلمة من أجل الارتقاء بجميع جوانب النمو لدى الأطفال.

ويسعى قسم التربية المبكرة إلى أن يصبح مركز رعاية الطفل متميزًا على المستوى المحلي والإقليمي بتقديم بيئة تعلم خلاقة ومبتكرة تلبي الاحتياجات التعليمية للأطفال الملتحقين بالمركز بما يتوافق مع المعايير الدولية للتعليم المبكر، ليتمكن الأطفال من تطوير معارفهم ومهاراتهم ويصبحوا متعلمين مدى الحياة.