"الوطني للإحصاء" ينفذ استطلاعا لقياس وعي المجتمع بالرسائل الإعلامية الحكومية

مسقط - العمانية

يُنفِّذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حاليًا -وبالتعاون مع مركز التواصل الحكومي- استطلاعًا لقياس مدى وعي المجتمع بالرسائل الإعلامية الحكومية التي تضمَّنتها خطة التواصل الحكومي، يستمر حتى 15 من شهر يناير الجاري.

ويهدف الاستطلاع لقياس مدى إلمام ووعي المجتمع بالرسائل الإعلامية التي تبُثها المؤسسات الحكومية، والتي تمت صياغتها بما يتناسب مع تطلعات المجتمع؛ وذلك استجابة لما نصَّت عليه خطة التواصل الحكومي التي تهدف لتنسيق الخطاب الإعلامي، وتوفير المعلومات والبيانات التي يرغب المجتمع في عرفتها من المؤسسات الحكومية.

وتعمل نتائج هذا الاستطلاع على تعزيز أو تعديل المسار المتبع في تحقيق وعي وإدراك المجتمع بتلك الرسائل الإعلامية، وتقويم وتعزيز آليات الخطط المتوقع تنفيذها خلال المراحل المقبلة.

ونفَّذ المركزُ الوطني للإحصاء والمعلومات حلقة عمل تدريبية لمدة يوم واحد حضرها عدد من المعنيين من مركز التواصل الحكومي؛ من أجل تعريف الباحثين بمحتوى الاستمارة؛ الأمر الذي يسهل عملية جمع البيانات خلال المرحلة المقبلة، ومن المخطط أن يشمل الاستطلاع عينة تضم 2500 مواطن عماني، من الفئة العمرية 18 عامًا فأكثر، مُوزَّعة بالتناسب على جميع محافظات السلطنة، وتتضمن مختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية والجنس.

وتعدُّ خطة التواصل الحكومي ترجمة فعلية لاهتمام الحكومة في الانتقال بمنظومة تواصل المؤسسات الحكومية مع المجتمع ووسائل الإعلام إلى مرحلة جديدة تتميز بالدقة والانسجام في جميع أنشطة التواصل والإعلام، ويشرف على تنفيذها مركز اتصالات الخدمات الحكومية.