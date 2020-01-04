اللجنة الشبابية بنادي النهضة تختتم التصفيات الأولى من "إبداعات شبابية"

البريمي - سيف المعمري

اختتمتْ اللجنة الشبابية بنادي النهضة تصفيات المرحلة الأولى، من مسابقة الأندية للإبداع الشبابي في نسختها السابعة للعام 2019/2020.

وتأهل على مستوى نادي النهضة: الريم بنت أحمد بن سعيد الفارسية في مجال الإلقاء الشعري، وعمر بن أحمد بن علي الشعيبي في مجال الخطابة. أما في مسابقة عمانيات، فقد تأهل فريق الأبطال؛ المكوَّن من: إيمان بنت عوض بن محمد الفارسية، وسارة نصير جوهرام البلوشية، واليازية بنت علي بن سرور المعمرية.

وتأهَّل في شواهد التاريخ فريق آمنة التوبية؛ المكوَّن من: آمنة بنت الصلت بن محمد التوبية، وخولة بنت سعيد بن خميس العزيزية، ووعد بنت سلطان بن حمزة الشامسية. وفي الشعر الشعبي، تأهل: عبدالله بن مصبح بن محمد الكعبي، وفي الفصيح: خولة بنت سيف بن راشد العبرية، وفي فن الشلة: حامد بن سهيل بن سعيد الشامسي.

وتأهلت سارة بنت سعيد بن سليم السنيدية في مجال الرسم، وفي مجال الخط تأهلت نصراء بنت صالح بن مسعود المسكرية. أما في مجال التصوير الضوئي، فقد تأهل: محمد بن علي بن سلطان الشامسي، ومحمد بن الحبشي بن مبروك المشايخي في التعليق الرياضي، وعبدالرحمن بن أنور بن علي البلوشي في الأفلام القصيرة، وفريق فورة -ممثلاً في: عيسى بن خميس بن علي الهنائي- في التصميم الرقمي (تصميم تطبيقات الهاتف الذكي). أما في مجال المسرح، فقد تأهلت فرقة مسرح الشرق.

واستمرَّت اللجنة الشبابية العام المنقضي في إقامة المسابقات التنشيطية على مستوى مدارس وجامعات المحافظة؛ بهدف تشجيع الطلاب في الفئات العمرية المختلفة على ضرورة المشاركة في هذه المسابقة، وتضمنت المسابقات مجالات الإلقاء الشعري والخطابة والمسابقة الثقافية عمانيات وشواهد التاريخ.