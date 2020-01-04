نائب محافظ ظفار يتفقد الخدمات والمشاريع التنموية بولاية المزيونة

صلالة - الرؤية

أجرى سعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سالم اللمكي نائب محافظ ظفار، زيارة ميدانية لولاية المزيونة بمحافظة ظفار.. والتقى سعادته -خلال الزيارة- مع سعادة الشيخ بخيت بن سالم علي المعشني والي ولاية المزيونة، وعدد من مسؤولي الولاية؛ حيث شملت الزيارة مركز الولاية والنيابات والمراكز التابعة لها (نيابة ميتن، نيابة توسنات، نيابة هرويب ومركز اندات).

وتفقَّد سعادته سير العمل الإداري ومتابعة المشاريع التنموية في الولاية، وتذليل الصعوبات التي تعيقها والنيابات والمراكز التابعة لها بمختلف قطاعاتها، والاطلاع على ما يقدم من خدمات للمواطنين.

والتقى نائب محافظ ظفار -خلال الزيارة- بالشيوخ والمواطنين، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات مناطقهم من الخدمات التنموية المختلفة.