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نادي ينقل يختتم مسابقة إبداعات شبابية

السبت 04 يناير 2020 07:58 م بتوقيت مسقط

نادي ينقل يختتم مسابقة إبداعات شبابية

ينقل - ناصر العبري

اختتمت اللجنة الشبابية بنادي ينقل مسابقة الأندية للإبداع الشبابي، والتي انتهت في شهر ديسمبر الماضي المرحة الأولى في جميع الفئات العمرية.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة حوالي 130 مشاركا من هذه الفئة؛ حيث تمكَّن الفريق -المكوَّن من المتسابقين: يمامة بنت خليفة بن سالم البادية، وعائشة بنت علي بن سعيد البادية، ومناهل بنت سالم بن علي العيسائية- من الفوز بالمركز الأول، فيما جاء الفريق المكون من المتسابقات: هبة بنت خالد بن راشد البادية، ونور بنت طلال بن سعيد البادية، وعهود بنت يوسف بن سيف العلوية، بالمركز الثاني.

وحلَّ في المركز الثالث الفريق المكون من المتسابقات: مجد بنت عبدالله بن مرهون العلوية، ووعد بنت خميس بن عبدالله العلوية، ومنال بنت سليمان بن سعيد العيسائية، بعد منافسه قوية من المتسابقين الآخرين في هذا المجال.

وتمكَّن المتسابق الجلندى بن سالم بن سليم العلوي من الفوز بالمركز الأول في مجال الإلقاء الشعري، وحلت في المركز الثاني المتسابقة منار بنت عبد الله بن مسعد الهنائية في المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث أصايل بنت جعفر بن حمدان العلوية.

وحققت المتسابقة تهاني بنت سالم بن سيف الزيدية المركز الأول في فن الخطابة، وحلت المتسابقة ساجدة بنت علي بن سعيد السديرية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت المتسابقة اليازية بنت سالم بن سيف الزيدية.

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