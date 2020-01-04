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بمشاركة وفد من علماء الجزائر.. وادي المعاول تحتفل بختام أنشطة 2019

السبت 04 يناير 2020 07:58 م بتوقيت مسقط

بمشاركة وفد من علماء الجزائر.. وادي المعاول تحتفل بختام أنشطة 2019

وادي المعاول - الرؤية

احتفلتْ ولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة بختام أنشطتها للعام 2019م، والتي تزامنت مع زيارة وفد علماء من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، المشارك في ملتقى التواصل الحضاري العماني الجزائري، في نسخته الثانية.

وشهد حفل الاستقبال حضور سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، والشيخ الدكتور هلال بن سعود بن خليفه الحاتمي نائب والي وادي المعاول، وعدد من المشايخ والأعيان، كما أقيم عدد من المناشط والفعاليات بهذه المناسبة.

وزار الوفد المشارك متحف بيت الغشام، ومدرسة هلال بن ناصر المعولي لتعليم القرآن الكريم وتدريس علومه، التي أقامت حفل استقبال للوفد، وتنوعت العروض المقدمة عن الولاية وبرامج وفعاليات المدرسة، منها كلمة قدمها إسحاق بن سالم المعولي.

وألقى ممثل وفد العلماء من جمهورية الجزائر الدكتور إبراهيم بحاز، كلمة؛ أكد فيها على العلاقات الطيبة بين البلدين، معبرا عن سروره بما شاهده من نهضك فكرية وعلمية في السلطنة.

وقدم الدكتور عبدالله بن محمد العبري رئيس اللجنة الثقافية والعلمية بنادي نزوى، كلمة اللجنة المنظمة لملتقى التواصل الحضاري العماني الجزائري، كما كانت هناك وقفات شعرية قدمها سعيد بن علي اليعربي.

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