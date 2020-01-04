بلدية صحار تكرم موظفيها المجيدين والأهالي الفاعلين لعام 2019

صحار – الرؤية

احتفلت بلدية صحار بالقاعة المُتعددة الأغراض، في جامع السلطان قابوس بصحار، بتكريم الموظفين المجيدين لعام 2019 وعدد من الأهالي الفاعلين والمساهمين في أنشطة البلدية من مختلف شرائح المجتمع وذلك تحت رعاية المهندس سالم بن حمد الكندي، مدير عام بلدية صحار، وبحضور المهندس سالم بن خصيب المقبالي مساعد المدير العام وعدد من مديري الدوائر وموظفي البلدية والمدعوين.

بدأ الحفل بكلمة مدير عام بلدية صحار، المهندس سالم بن حمد الكندي، الذي شكر فيها جميع طاقم البلدية على تفانيهم وتميزهم في العمل، وحرصهم على الارتقاء بجودة العمل في مختلف القطاعات التي تقدمها البلدية للمجتمع، مثمناً النجاح الذي تحققه البلدية والإشادة الواسعة التي تصله من قبل المجتمع المحلي.

وفي كلمته قال المهندس سالم الكندي، إن البلدية والمجتمع ركنان لا ينفصلان في عملية التنمية والتطوير فكل طرف من الأطراف له دور أساسي في هذه التنمية، لذا دأبت بلدية صحار على التواصل مع المجتمع من خلال القنوات المؤسسية والبلدية.

وأضاف الكندي أنَّ البلدية منذ نشأتها كانت تنظر إلى هذا الأمر بأهمية بالغة فكانت لجنة تطوير صحار والتي بها تمثيل مجتمعي ومؤسسي بعدها كان العمل مع المجلس البلدي ولجنة الشؤون البلدية في الولاية وغيرها من اللجان المجتمعية التي تكون البلدية فاعلة بها.

وفي الختام قدمت فرقة الأمجاد المسرحية بصحار، "اسكتش" فكاهيا دارت أحداثه حول ضرورة تواصل العمل المشترك بين المجتمع والمؤسسات الحكومية وصولاً إلى الأهداف المنشودة والتطلعات المشتركة، بعد ذلك تم عرض مقطع فيديو عن تأثيرات الأنواء المناخية الأخيرة التي تعرضت لها ولايات السلطنة وتم التركيز على التأثير الحاصل في ولاية صحار وتفاعل البلدية والمجتمع لإعادة الوضع على ما هو عليه قبل إعصار كيار الأخير.