"العمانية للمعاقين" تدرس تأسيس فريق لذوي الاحتياجات الخاصة بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

تدرس الجمعية العُمانية للمُعاقين تأسيس فريق لـ"ذوي الإعاقة" بمُحافظة البريمي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برعاية المكرمة شيخة بنت علي النعيمية عضوة مجلس الدولة.

شهد الاجتماع حضور كل من داود الشيدي مشرف الجمعية العُمانية للمعاقين بصحار، ومحمد المسلمي وحمدان العدوي أعضاء إداريين بالجمعية، وعبدالله الغيلاني من دائرة التنمية الاجتماعية بالبريمي، وعلياء العيسائية مديرة مركز ميثاق للتأهيل، وغاية بنت بدر المنذرية متخصصة في الرعاية الخاصة، وأعضاء من ذوي الإعاقة في البريمي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل هيكل إداري للفريق وإيجاد مقر دائم لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.