تتويج بنك مسقط بجائزة فوربس لأفضل شركة مدرجة بسوق مسقط

مسقط – الرؤية

حقق بنك مسقط إنجازا جديدا بتتويجه بجائزة فوربس للشرق الأوسط، حيث تم إدراج البنك ضمن قائمة أفضل 25 شركة مدرجة في القائمة بسوق مسقط للأوراق المالية. واستند تصنيف فوربس الذي يضم قائمتين لكل من الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق مسقط على الأداء المالي. وسلم سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، الجائزة إلى حمزة بن عباس العجمي، مساعد مدير عام معالجة الائتمان والاسترداد ببنك مسقط، وذلك في حفل استضافته شركة فوربس الشرق الأوسط في مسقط.

وأعرب حمزة بن عباس العجمي، مساعد مدير عام معالجة الائتمان والاسترداد ببنك مسقط، عن سعادته بحصد بنك مسقط لهذه الجائزة المرموقة، موضحاً أن بنك مسقط يعمل على تعزيز دوره الريادي في جميع مجالات الأعمال التي يقوم بها. وقال: نفتخر بتصنيفنا ضمن قائمة أفضل 25 شركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية؛ مشيرا إلى أن تتويج بنك مسقط بهذه الجائزة يأتي بفضل النتائج المالية المميزة التي حققها البنك، إلى جانب مبادراته التي تركز على الزبائن وتعزز الاستدامة من خلال اعتماد أفضل المنتجات والخدمات التي تلبي تطلعات الزبائن، وتساهم في تطوير اقتصاد الدولة.

ويعد الحفل الذي نظمته شركة فوربس الشرق الأوسط الأول من نوعه الذي تنظمه الشركة في السلطنة، حيث منحت فيه جوائز لأكثر الشركات نجاحًا في البلاد، وقد حضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 150 شخصية تمثل مختلف الشركات والمؤسسات. وتم الإعلان عن الفائزين في إصدار مجلة فوربس الشرق الأوسط في ديسمبر 2019 ضمن تقرير خاص عن السلطنة. ومن أجل إدراج أفضل الشركات في الإصدار جمعت شركة فوربس المعلومات من سوق مسقط للأوراق المالية إلى جانب تقييم القيمة السوقية والمبيعات والأصول والأرباح، حيث يشير الإصدار إلى أن الشركات المدرجة في القائمة وعددها 25 شركة تمتلك ما يقارب 111.8 مليار دولار من الأصول. وفي العام الماضي 2018 حققت 18.6 مليار دولار من العائدات و 2.1 مليار دولار من الأرباح، بحسب البيانات المنشورة في الإصدار الخاص بشركة فوربس .