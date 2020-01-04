خطاب شكر للمشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الإجتماعية

مسقط - الرؤية

تلقى المشرف العام على الشبكة السعودية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور الرمضي بن قاعد الصقري، خطاب شكر وتقدير من المنظمة العربية للتنمية الإدارية نظير المساهمة الفاعلة لورقة العمل التي قدمها في المؤتمر العربي حول ''حوكمة الإدارة العامة-الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي''، والذي عقد تحت رعاية معالي/ درويش بن إسماعيل البلوشي الموقر، خلال الفترة 16-18ديسمبر2019 بمسقط.

ولقد جاء هذا التقدير نظير ما ساهمت به الورقة المقدمة بعنوان "الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في رؤية المملكة 2030" والتي قدمها الدكتور الصقري في جلسة المتحدثين الرئيسين الثانية من اليوم الأول للمؤتمر في إثراء فعالياته، وكما انعكست بصورة واضحة على توجهاته وما انتهى إليه من توصيات، وبدوره اعرب الدكتور الصقري عن شكره وتقديره للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي يعد من أهم المؤتمرات في الوطنّ العربي، وعلى العناية الفائقه بجودة المحتوى ومهنيته ومكانة المتحدثين والذي كان له بالغ الأثر في نجاح اعمال وفعاليات المؤتمر متمنيا للجميع مزيداً من التقدم والإزدهار.