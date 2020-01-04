جلالة السلطان يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم الشرطة

مسقط - العمانية
تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه-، برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شُرطة عُمان السُلطانية، والذي يوافق في الخامس من يناير من كل عام.
السبت 04 يناير 2020 02:18 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه-، برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شُرطة عُمان السُلطانية، والذي يوافق في الخامس من يناير من كل عام.
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23 أبريل 2015