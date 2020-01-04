جلالة السلطان يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم الشرطة

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه-، برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شُرطة عُمان السُلطانية، والذي يوافق في الخامس من يناير من كل عام.