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جلالة السلطان يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم الشرطة

السبت 04 يناير 2020 02:18 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى برقية تهنئة بمناسبة يوم الشرطة

 

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه-، برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة يوم شُرطة عُمان السُلطانية، والذي يوافق في الخامس من يناير من كل عام.

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