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352140 إجمالي المسجلين في نظام الدعم الوطني للوقود بالسلطنة

السبت 04 يناير 2020 01:42 م بتوقيت مسقط

352140 إجمالي المسجلين في نظام الدعم الوطني للوقود بالسلطنة

 

 

مسقط - الرؤية

أظهرت آخر احصائيات نظام الدعم الوطني للوقود أن عدد المسجلين بالنظام 352140 مواطنا ومواطنة حيث بلغت نسبة الذكور من إجمالي المستفيدين من النظام  85 %  فيما شكلت الإناث 15% من إجمالي المسجلين بالنظام وذلك حتى الثلاثون  من ديسمبر 2019م، أي بنسبة زيادة بلغت 8.2% عن يناير الماضي حيث كان عدد المسجلين بالنظام آنذاك  325389 مواطنا ومواطنة.

 ويشكل الموظفون النسبة الأكبر حيث يمثلون 64 % من إجمالي المسجلين بالنظام، يليهم فئة الباحثون عن عمل بنسبة 12%، ثم المتقاعدون بنسبة 11%،  ثم الطلبة وربات البيوت بنسبة 5% لكل منهم، يليهم فئة العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 3%.

نسبة استهلاك الوقود المدعوم حسب المحافظات

وتأتي محافظتا شمال وجنوب الباطنة أولا في مؤشر استهلاك الوقود المدعوم باستخدام بطاقات الدعم الوطني بنسبة 32,6%، تليهما محافظة مسقط بنسبة 31 %، ثم محافظة الداخلية بنسبة 14.4،ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 7.5 %، فمحافظة ظفار بنسبة 5,4% ومحافظة الظاهرة بنسبة 4,7%، تليها محافظة البريمي بنسبة 2.5%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 1,8 %، وأخيرا مسندم بنسبة 0.1 %

ويشمل الدعم كافة المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 سنة ويمتلكون مركبة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية أو قارب صيد مرخص لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية. وقد تم البدء بنظام الدعم الوطني منذ مطلع العام 2018م، وتتمثل آلية الدعم في حصول المستفيدين من نظام الدعم الوطني للوقود على 200 لترا من وقود 91 بشكل شهري، وبسعر ثابت  180 بيسة لكل لتر.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص مركز اتصالات لتلقي الاستفسارات المتعلقة بنظام الدعم الوطني ويعمل هذا المركز من الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا بأيام العمل الرسمية، وقد تلقى المركز خلال العام 2019 م أكثر من مئة ألف مكالمة واستفسار حول مواضيع تتعلق بآلية التسجيل في النظام، وتحديث البيانات، وتأكيد عملية توافق البيانات، واستفسارات حول حالة البطاقة وشركات تسويق الوقود، وطلبات إلغاء التسجيل.

 

 

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