اليوم... سحب قرعة بطولة الرابطة العربية لرواد التنس بفندق المروج

مسقط - الرؤية

تقام في الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة بفندق المروج بالخوير قرعة بطولة الرابطة العربية لرواد التنس السابعة التي تستضيفها السلطنة بإشراف من الرابطة العربية لرواد التنس وبالتعاون مع الاتحاد العماني للعبة، وذلك في البطولة التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من من 4 ولغاية 8 من يناير الجاري على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بمشاركة 14 دولة، حيث واصلت المنتخبات العربية المشاركة توافدها الى أرض السلطنة، وفي الساعة السادسة من نفس اليوم يعقد اجتماع اللجنة الفنية الذي ستم فيه توضيح كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالبطولة ونظامها، وستنطلق اولى منافسات البطولة مساء يوم السبت على أن يتم الإفتتاح الرسمي للبطولة صباح يوم الأحد تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية والمدعوين من مختلف الدول العربية وممثلي وسائل الاعلام والجمهور.

وفي هذا الجانب افتتحت أمس بفندق مجان دورة الحكام التنشيطية المقامة ضمن بطولة الرابطة العربية لرواد التنس السابعة بمشاركة 10 حكام وحكمات من السلطنة والتي يشرف عليها الحكم السعودي يوسف الطريف الحكم العام للبطولة، وتطرقت الدورة لعدة محاور مهمة بدأت بإيضاح القانون الدولي الجديد للعبة التنس واستعراض حالات تحكيمية بغرض معرفة كافة الجوانب التحكيمية للحالات للمسابقات الفردي والزوجي الى جانب تقديم بعض الدروس والمناقشات المتعددة لأبرز ومراجعة بعض السيناريوهات التحيكيمة وكيفية التصرف في الحالات المختلفة.

وقال يوسف الطريف مشرف دورة الحكام: في البداية نشكر السلطنة على استضافة بطولة الرابطه العربيه لرواد العرب ممثلا في الرابطة والاتحاد العماني للتنس وهذه الاستضافة ليست غريبه على السلطنه فهي بلد مضياف، وتتمير استضافاتها بالتنظيم الراقي، وبشكل يماثل جميع الاستضافات الدوليه التي شاهدتها وحضرتها في بطولات سابقة، موضحا ان زيارته للسلطنة ومشاركته في البطولات ليست المرة الاولي، بل سبق ان شارك في بطولة كأس ديفيز وفي بطوله الخليج وكان التنظيم دائما اكثر من رائع.

واضاف: لقد زرنا في الصباح ملاعب التنس التي ستقام عليها البطولة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وهي ملاعب بمواصفات عالمية عالية، وقامت السلطنة بتجديدها نظرا لاستضافاتها العالمية على هذه الملاعب.

وحول الحكم العماني قال: الحكم العماني حكم جيد، ويسعى للاستفادة من الدورة، وهنا اناشدهم بضرورة الاستمرار في التأهيل والمشاركة في الدورات المؤهلة وصقلها بالمشاركة في ادارة تحكيم البطولات، موضحا ان الدوره هي باب للمعرفة وطريق لنيل الشهادة وعلى الحكم ان يبحث عن كل ما هو جديد ويحرص على تطوير نفسه دائما، لأن قوانين اللعبة متجددة، وعليه ان يبحث عن الدورات في المنطقة العربية والعالمية وان يشارك فيها بنفسه، مؤكدا ان الحكم هو عنصر اساسي في اي لعبة وركن مهم لا بد من تواجده ضمن منظومة اللعبة فالاتحادات تتكون من حكام وفنيين ولاعبين ومدربين واعضاء مجلس ادارة، وكل يقوم بدوره، موضحا أنه وخلال مسيرته التحيكيمة يعرف الكثير من الحكام العمانيين لكنهم للاسف لم يواصلو التحكيم في عالم التنس، لذلك علي الحكم الاهتمام بنفسه اولا وبإذن الله سيجد الدعم من الاتحاد.

وحول محاور الدورة قال تتضمن الدورة: طرح المستجدات الحديثة في قانون اللعبة، ومراجعه القوانين، ومشاهدة عدد من الحالات التحيكيمة، توضيح الخطاء التحكيمة في عدد من الحالات عند منافسات الفردي والزوجي، مشيدا بتفاعل الحكام ومداخلاتهم لفهم كافة الحالات التحكيمية.

ويشارك في الدورة لجنة الحكام الذين تم اختيارهم وهم 11 حكما من السلطنة وعدد من الدول العربية وهم ( عبدالله بن حمد اليحيائي ومحمد بن راشد الفلاحي وعبدالله بن صالح الوايدي وعبدالملك بن ناصر العوفي وعبدالرحمن بن مروان الحجري ويحيى بن ناصر الخروصي وأحمد البحراني وأزهار بنت جاسم البحرانية ومسلم الحربي وأماني حسن)

وتضم لجنة الحكام في البطولة عدد من الحكام العرب الى جانب حكام السلطنة المعتمدون ومهم الحكم العراقي سعدون حسن المنسق العام للبطولة، كما تضم اللجنة الفنية عضوية محمد المحيدلي من لبنان وعبدالحكيم الغفار من مصر ومحسن شبر من الكويت عضوا في لجنة الحكام، ومن السلطنة المهندس محمد البلوشي مساعد الحكم العام ، فيما تضم اللجنة المنظمة للبطولة العربية السابعة لرواد التنس التي يترأسها مجيد بن عبدالله العصفور مدير للبطولة، الدكتور خالد بن علي العادي رئيس الإتحاد العماني لتنس مديرًا للجنة الاشراف والمتابعة والمهندس سمعان كرم نائبا للرئيس ورئيساً للجنة الحكام ، وعبدالكريم سعد الله مديرًا للجنة الفنية و فتحي غولي المدير الفني للتنس بفندق جراند حياة نائباً لرئيس اللجنة الفنية وسلمان بن عبد الرحيم البلوشي مديرًا للجنة العلاقات العامة والاستضافة، وسوسن بنت حمزة آل رحمة مديرة للجنة المتابعة والتنسيق وعبدالكريم البلوشي مديرًا للجنة الافتتاح والختام.

اللجنة الفنية

وعقدت الجنة الفنية للبطولة أمس اجتماعا لها برئاسة رئيس الجنة الجزائري كريم سعدالله وبحضور الحكم العام السعودي يوسف الطريف، والمهندس محمد بن إبراهيم البلوشي مساعد الحكم العام وأعضاء اللجنة سلمان بن عبدالرحيم البوشي والجزائري فتحي غولي ووليد نقاش، تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة لاعبي الدول المشاركة ، وتصنيف اللاعبين حسب التصنيف الدولي ، الى جانب اعتماد ما وصل إليه اللعبون من تصنيف في آخر بطولة عربية أقيمة في العراق، حيث ستككون اولوية التوزيع على رأس المجموعات للمصنفيين دوليا، كما تم خلال الاجتماع مناقشة موعد إقامة البطولة ومكانها، بالإضافة الى اعتماد نظام البطولة الذي اقر بأن تكون حسم مبارياتها بثلاث مجموعات ، تكون المجموعة الاولى قصيرة ( من أربع أشواط) والمجموعة الثالثة الفاصلة من 7 نقاط وتستخدم لكسر التعادل .

وتستند لوائح ونظام بطولة الرابطة العربية لرواد التنس السابعة على لوائح وأنظمة اللعبة الدولية، وتقام منافساتها بنظام خروج المغلوب لجميع فئات البطولة على أن يطبق أيضا نظام الافضل من المجموعات الثلاث مع مراعاة ان المجموعة الاخيرة تقام بنظام كسر التعادل من عشر نقاط في حالة التعادل بمجموعة واحدة للكل.

كما تم الاعتماد على نظام ”NO-AD” مع اولوية اختيار جهة الارسال من المرسل في مباريات الفردي ومن المسقبل في مباريات الزوجي، واعتبار اللاعب منسحباً تلقائياً في حال تأخره أكثر من 15 دقيقة بعد الاعلان عن المباراة، كما يحق للجنة المنظمة التنسيق مع الحكم العام في تغيير توقيت وعدد المباريات في اليوم الواحد ونظام المجموعات مع مراعاة قوانين الاتحاد الدولي للتنس في حال حصول اي ظروف طارئة تعرقل سير البطولة، ويحق للاعب المشاركة في 3 مسابقات، وهي الفردي في الفئة السنية فقط، والزوجي وزوجي المختلط، ويمكن اللاعب في الزوجي اللعب في الفئة السنية والنزول للفئة الادنى، على ان يكون اللاعبين مستعد للعب بمعدل ثلاث مباريات في اليوم الواحد إذا اضطرت الظروف لذلك".

اللجنة المنظمة

وعقدت الجنة المنظمة الرئيسية البطولة أيضا اجتماعا برئاسة عبجالمجيد بن عبدالله العصفور وبحضور جميع أعضائها، حيث بارك رئيس اللجنة كافة الجهود التي قامت بها اللجان الفرعية العاملة في البطولة، مشددا على أهمية مواصلة العطاء استمرار كافة الجهود حتى نهاية البطولة، كما ناشد خلال كلمته اللابين العمانيين الى الإسراع في التسجيل للبطولة والمشاركة في منافساتها طكونها فرصة حقيقية لهم لاستعادة أمجاد اللعبة، موضحا أن عدد المسجلين من لاعبي المنتخب وصل الى 14 لاعبا والباب مفتوحا لتسجيل المزيد حتى قبل موعد القرعية، بعدها استعرض برنامج الإجتماع ومحضر الاجتماع السابق وقراراته، كما تم مناقشة آخر الإستعدادات لانطلاق البطولة والموقف العام لاستقبال ضيوف السلطنة من الدول العربية المشاركة، والجوانب الفنية المرتبطة بلجنة التحكيم ونظام البطولة وتوزيع اللاعبين واستعدادات اقامة قرعة البطولة، والافتتاح الرسمي لبطولة، الى جانب اعتماد كتيب البطولة الذي اعدته اللجنة المنظمة ليتم توزيعه في حفل الافتتاجح الرسمي على جميع المشاركين، وفي ختام الإجتماع تم إقرار كتيب البطولة، واسناد مهام مراجعة قوائم اللاعبين واعتماد نظام البطولة للجنة الفنية تمهيدا لعرضها قبل إقامة قرعة البطولة.

ويشارك في البطولة العربية نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة، وهي منتخبات المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والجمهورية الجزائرية ودولة ليبيا والجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين الى جانب السلطنة، كما تتضمن منافسات البطولة عدد (11) مسابقة مختلفة وهي: مسابقة في الفردي وزوجي التنس للسيدات والرجال، حيث تشمل منافسات الفردي والزوجي من سن 35 عاما و44 عاما و55 عاما و64 عاما فما فوق، وسعت اللجنة المنظمة للبطولة بأن تكون هناك تمازج بين لاعبي ومحترفي ورواد لعبة التنس.

المنتخب الوطني

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرواد كلا من ( سالم ابو بكر والدكتور ايمن بن سعيد العامري ومدني البكري ومجيد بن عبد الله العصفور وعبدالله بن سالم فاضل ومحمد العامري وايمن بن احمد سلطان الحسني وتمام بن عبد المنعم العصفور ومختار بن محمد حسن وحمود بن سنجور الزجالي واحمد بن محمد السعيدي ومحمد بن حمود سنجور الزجالي وعلي بن كمال داود ومدرك بن ناظم الرواحي والمهندس أحمد بن حسن الذيب، والمهندس سمعان بن جميل كرم وخلفان بن سيف العبيداني)