نظام للذكاء الاصطناعي بجوجل يثبت دقته في اكتشاف سرطان الثدي

مسقط - العمانية

قالت دراسة نشرتها دورية " نيتشر " أن نظام للذكاء الاصطناعي بجوجل أثبت دقة مماثلة لدقة خبراء الأشعة في اكتشاف النساء اللاتي أصبن بسرطان الثدي استنادًا إلى تصوير الثدي بالأشعة السينية وأظهر كفاءة في تقليص الأخطاء وفقًا لدراسة أجراها باحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وورد في الدراسة أمس أن هذا البحث هو الأحدث الذي يُظهر أن الذكاء الاصطناعي لديه إمكانية تحسين دقة الفحص لسرطان الثدي الذي يصيب امرأة من كل ثماني نساء في العالم.

وذكرت الجمعية الأمريكية للسرطان أن نسبة الخطأ لدى أطباء الأشعة في تشخيص سرطان الثدي من خلال التصوير بالأشعة السينية بلغت 20 بالمائة وأن نصف النساء اللائي خضعن للفحص خلال فترة عشر سنوات جرى خطأ تشخيص إصابتهن بالمرض.

وبينت الدراسة أن نظام الذكاء الاصطناعي تمكن من تحديد الإصابة بالسرطان بدرجة مماثلة لدقة خبراء الأشعة في حين خفض عدد النتائج الإيجابية الخاطئة بواقع 5.7 بالمائة في المجموعة الموجودة في الولايات المتحدة وبنسبة 2.1 بالمائة في تلك الكائنة في بريطانيا.

ووفقًا لوكالة أنباء رويترز أن النتائج السلبية الخاطئة التي صنفت خطأ الاختبارات على أنها طبيعية قد انخفضت إلى 9.4 بالمائة في المجموعة الأمريكية و2.7 بالمائة في المجموعة البريطانية.

وتعكس هذه الاختلافات طرق قراءة نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية.