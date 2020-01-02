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افتتاح دورة الحكام التنشيطية ضمن بطولة الرابطة العربية لرواد التنس

الخميس 02 يناير 2020 01:38 م بتوقيت مسقط

افتتاح دورة الحكام التنشيطية ضمن بطولة الرابطة العربية لرواد التنس

مسقط - العمانية 

افتتحت اليوم بفندق مجان  دورة الحكام التنشيطية المقامة ضمن بطولة الرابطة العربية لرواد التنس السابعة التي تستضيفها السلطنة بإشراف من الرابطة العربية لرواد التنس وبالتعاون مع الاتحاد العماني للعبة وذلك في البطولة التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من من 4 ولغاية 8 من يناير الجاري على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر  بمشاركة 14 دولة.

ويشارك في الدورة / 10/ حكام من السلطنة والتي يشرف عليها الحكم السعودي يوسف الطريف الحكم العام للبطولة حيث تطرقت الدورة لعدة محاور مهمة بدأت بإيضاح القانون الدولي الجديد للعبة التنس واستعراض حالات تحكيمية بغرض معرفة كافة الجوانب التحكيمية للحالات للمسابقات الفردي والزوجي الى جانب تقديم بعض الدروس والمناقشات المتعددة لأبرز ومراجعة بعض السيناريوهات التحيكيمة وكيفية التصرف في الحالات المختلفة.

وتقام غدا قرعة بطولة الرابطة العربية لرواد التنس السابعة حيث واصلت المنتخبات العربية المشاركة توافدها الى أرض السلطنة كما سيعقد اجتماع اللجنة الفنية الذي سيتم فيه توضيح كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالبطولة ونظامها.

الجدير بالذكر ان أولى منافسات البطولة ستنطلق يوم السبت على ان يتم الإفتتاح الرسمي للبطولة  يوم الأحد تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

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