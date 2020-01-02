مدير عام العمليات العسكرية المدنية برئاسة الأركان المشتركة الكورية يزور مركز الأمن البحري

مسقط - الرؤية

قام صباح اليوم اللواء جيونج تشول جاي مدير عام العمليات العسكرية المدنية برئاسة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا والوفد المرافق له بزيارة لمركز الأمن البحري، حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري.

وقد استمع الضيف خلال الزيارة إلى إيجاز عن مهام وأدوار المركز المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، كما اطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في إسناد عمليات الأمن البحري.