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قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة يستقبل مدير عام العمليات العسكرية الكورية

الخميس 02 يناير 2020 12:05 م بتوقيت مسقط

قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة يستقبل مدير عام العمليات العسكرية الكورية

 

 مسقط – الرؤية

استقبل العميد الركن بحري سالم بن ناصر القاسمي قائد البحرية السلطانية العمانية بالإنابة بمعسكر المرتفعة صباح اليوم اللواء جيونج تشول جاي مديرعام العمليات العسكرية المدنية برئاسة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً. 

 وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

 حضر المقابلة العميد الركن بحري سلطان بن عبدالله العلوي مدير عام العمليات والخطط بقيادة البحرية السلطانية العمانية ، والملحق العسكري بسفارة جمهورية كوريا بمسقط .

 

 

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