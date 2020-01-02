بن علوي يبحث علاقات التعاون القائم بين السلطنة والعراق

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بمكتبه، أمس، سعادة الدكتور عبدالكريم هاشم مصطفى الوكيل الأقدم لوزارة خارجية جمهورية العراق الشقيقة، والذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة؛ في إطار المشاورات السياسية بين البلدين الشقيقين.

وتمَّ خلال المقابلة بحث علاقات التعاون القائمة في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمَّ التطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.. حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وسعادة السفير العراقي المعين لدى السلطنة، والوفد الرسمي المرافق لسعادته.