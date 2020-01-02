بالفيديو.. أقوى طفل في روسيا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بينما يهتم معظم الأطفال البالغون من العمر 11 عامًا بالمدرسة وألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت، فإن تيموفي كليكين، وهو صبي من ريف روسيا، منشغل بالتدريب في الجيم ويحطم الأرقام القياسية في رفع الأثقال.

ومنذ أن كان عمره خمس سنوات، كان تيموفي مهتمًا برفع الأثقال، حيث كان يشاهد والده وهو يتدرب في صالة رياضية مؤقتة في قريتهم شاليا، في جبال الأورال. ولاحظ الأب ولده وبدأ في تدريبه، على الرغم من احتجاجات زوجته بسبب مخاوفها من كونه صغيراً للغاية. في سن السادسة، خلال منافسة إقليمية لرفع الأثقال، تمكن تيموفي من إدهاش الحاضرين ولجنة التحكيم من خلال رفع حاجز يزن 55 كيلوجرام. كان يعمل بجد منذ ذلك الحين، ويستعد اللاعب البالغ من العمر 11 عامًا الآن لكسر الرقم القياسي الوطني عن طريق رفع الحديد الذي يبلغ وزنه 105 كجم.

وأحد أهم الأشياء في قصة تيموفي البالغ من العمر 11 عامًا هو أنه يدرك أنه من أجل تحقيق حلمه في أن يصبح بطلاً، يجب عليه أن يعمل ويتخلى عن بعض الأشياء التي يحبها. بينما يلعب الأولاد الآخرون في عمره، يتدرب في الصالة الرياضية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، و تخلى عن الحلويات والأطباق اللذيذة من أجل اتباع نظام غذائي للرياضي.

وتشعر والدة الصبي، وكذلك بعض خبراء تنمية الطفل، بالقلق من أن التدريب المكثف على الوزن قد يكون له آثار ضارة على صحته، وخاصةً العمود الفقري والركبتين، لكن أرسيني كليكين يصر على أنه حريص دائمًا على عدم تدريب ابنه بشدة.