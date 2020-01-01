تعريف مستثمري "صناعية صور" بفعاليات "أسبوع الصناعة العمانية"

صور – الرؤية

اجتمعت لجنة أسبوع الصناعة العمانية 2020، أمس، مع المستثمرين وأصحاب الأعمال في مدينة صور الصناعية، للتعريف بفعاليات ودعوة الشركات والمصانع العمانية للمشاركة في معرض المنتجات الصناعية العمانية.

وأوضح سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة أنّ المعرض يستهدف أكثر من 120 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية وسيجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأشار سعادته إلى أنّ الأسبوع سيتضمّن لقاء معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بالصناعيين بهدف طرح التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والحلول المقترحة لمواجهتها. كما سيشهد أسبوع الصناعة العمانية إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية.

وتهدف وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية -مدائن، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالشراكة مع جمعية الصناعيين العمانية من خلال أسبوع الصناعة العمانية 2020 إلى إبراز ما تمّ إنجازه في القطاع الصناعي خلال مسيرة خمسين عامًا من قيام النهضة المباركة وإبراز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتنمية الصناعة العمانية والقطاعات المرتبطة بها، وبحث الفرص الجديدة في القطاع عن طريق اللقاءات المباشرة للعاملين في أنشطة القطاع الصناعي، والترويج للصناعة العمانية من خلال إبراز دور الشركاء الصناعيين في تنمية وتنويع الاقتصاد العماني، إضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ورسم خطة متطلبات المرحلة المقبلة.