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اتفاقية لإنشاء محطة وقود لـ"المها" في "سندان الصناعية"

الأربعاء 01 يناير 2020 08:37 م بتوقيت مسقط

اتفاقية لإنشاء محطة وقود لـ"المها" في "سندان الصناعية"

 

 

مسقط – الرؤية

وقعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية مذكرة تفاهم مع شركة سندان للتطوير لإنشاء محطة لتعبئة الوقود في مدينة سندان الصناعية في منطقة حلبان. ووقع الاتفاقية المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي للشركة، فيما وقع نيابة عن "سندان" الرئيس التنفيذي علي سليمان.

وقال المهندس المغدري إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع شركة سندان للتطوير من أجل إنشاء محطة لتعبئة الوقود في مدينة سندان الصناعية بمنطقة حلبان، تهدف إلى توفير مختلف أنواع الوقود للمستهلكين ومرتادي المدينة، مشيراً إلى أنّ خطة الشركة التطويرية تركز على تقديم أفضل الخدمات لزبائنها من خلال محطاتها المنتشرة في ربوع السلطنة والبالغ عددها 226 محطة وقود.

وأوضح المغدري أنّ وجود محطة لتعبئة الوقود داخل مدينة سندان الصناعية، سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية داخل المدينة، وبالتالي فهي خدمة تقدمها الشركة لزبائنها بكفاءة عالية وبأرقى المستويات، وتتماشى مع استراتيجيتها التي تهدف إلى إثراء تجربة زبائنها بخدمات موثوقة وآمنة، مؤكداً أنّ شركة "المها" من الشركات الريادية التي تساهم بفاعلية في دعم عجلة ونمو القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، كما أنّها داعمة للقطاع الصناعي بالسلطنة، حيث تواكب الحراك الاقتصادي والسكاني والعمراني، من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم.

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