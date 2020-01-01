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ينظمها "ملاءة" حتى ٢٠ فبراير

حملة لنشر الثقافة الائتمانية في "غرفة ظفار"

الأربعاء 01 يناير 2020 08:33 م بتوقيت مسقط

حملة لنشر الثقافة الائتمانية في "غرفة ظفار"

 

صلالة – العمانية

 

انطلقت أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الحملة التوعوية بعنوان الثقافة الائتمانية، التي ينظمها مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" وتستمر لغاية ٢٠ فبراير.

وأوضح عادل بن خليفة السعدي المدير العام لمركز عمان للمعلومات أنّ الحملة تركز على كل ما يخص عمل المركز ودوره في نشر الثقافة الائتمانية في المجتمع وتستهدف المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية والمجتمعية في كافة محافظات السلطنة كما تتضمن تقديم تعريف برؤية وأهداف المركز بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها وكيفية الحصول على تقرير المركز ودرجة قياس الجدارة الائتمانية وآلية التقييم وذلك للحد من مخاطر الائتمان.

ويهدف المركز إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني وتوفيرها للأعضاء لاتخاذ القرارات الائتمانية وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم بما يؤدي إلى جودة القروض وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسبة التعثر كما يعمل المركز على تطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دولياً.

ويشار إلى أن "ملاءة" مركز مستقل للمعلومات الائتمانية والمالية يتبع للبنك المركزي العماني لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين ومشغلو شركات الاتصالات وصناديق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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