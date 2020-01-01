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بدعم من "العمانية للغاز المسال"

التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي في جنوب الشرقية

الأربعاء 01 يناير 2020 08:29 م بتوقيت مسقط

التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي في جنوب الشرقية

 

صور - الرؤية

نظَّم مركزُ التطوير والتوجيه المهني بالمديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة جنوب الشرقية دورةً تدريبيةً -على مدى يومين- حول الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ورعى الدورة الدكتور خالد بن سعيد السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية، وأكد أهمية مثل هذه الورش التدريبية لتنمية مهارات المدربين وصقلها بالعلوم والمعارف، ولتواكب التقنيات والأساليب الحديثة المتبعة في عمليات الإنعاش القلبي الرئوي.

وقالتْ منى بنت عبدالله العريمية رئيسة مركز التطوير والتوجيه المهني: إنَّ الهدفَ الأساسيَّ من تنظيم الدورة تعزيز قدرة مدربي الإنعاش القلبي الرئوي، وفهمهم لأهمية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، وإزالة الرجفان، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي والتحرير من الاختناق، إلى جانب استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، ودور كل حلقة في سلسلة إجراءات الإنقاذ، والتي تمثل الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح عقب توقف القلب.

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