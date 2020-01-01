تدشين بوابة إلكترونية لعملاء "الغالبي العالمية"

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات -في مقرها الرئيسي ببوشر- أمس، البوابة الإلكترونية للموردين والمتعاملين مع خدمات الشركة.. ودشن البوابة الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي نائب رئيس مجلس إدرة شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات، وبحضور عدد من الموظفين والمتعاملين مع الشركة.

ويأتي تدشين البرنامج ضمن خطة الشركة في رؤية 2020 لتحويل الخدمات الورقية التقليدية إلى خدمات إلكترونية؛ بهدف تسهيل التواصل مع الموردين والزبائن، وتسريع الإجراءات التي تساعد على إنجاز معاملاتهم وفواتير بطريقة سلسلة ودقيقة.

وتهدفُ شركة الغالبي العالمية -من خلال المشروع- إلى تحقيق ركيزتين أساسيتين من قيمها؛ الأولى: رضا العملاء وتسهيل التواصل معهم، والثانية: التقدم في خطة التحول الرقمي في كافة المعاملات الداخلية والخارجية. وطورت البوابة الإلكتروينة شركة العالم لحلول سبكة المعلومات (ويب وير)، وهي إحدى الشركات المتخصصة في البرامج التقنية والحلول الذكية.