"بخارى" في "كمبينسكي" يفوز بجائزة "أفضل مطعم هندي"

مسقط - الرؤية

حَصَل مطعم بوخارى في فندق كمبينسكي مسقط المتخصص بالمأكولات من شمال الهند، على جائزة أفضل مطبخ هندي على مستوى عالمي، ضمن جوائز "هوت جراندور العالمية الفندقية".

وتمَّ إنشاء المطعم بنظرة شاملة تضمَّنت العناية بالتصاميم الملائمة بإتقان مع المحافظة على المناظر المعبرة عن محتواه، وتتميز أطباقه بطابع مختلف مع الإبقاء على أصالة المحتوي بشكل مألوف لأطباق إمبراطورية شمال الهند المغولية المستوحاة من الأطباق ذات النكهة الغنية. وتكريمًا للمنتج العماني المحلي، يقدم المطعم أحد الأطباق المميزة الأكثر شهرة وهو جراد البحر العماني المشوي بنكهة الدخان، ومتبل بالبهارات العطرية ويقدم مع طبق الشيف الخاص "بهاتي كاماسال".

وقال عباس سوكي مدير الأغذية والمشروبات: سعداء لأن مطعم بخارى حصل على جائزة "أفضل مطبخ هندي على مستوى عالمي"، ولقد سعى فريق الطهاة المحترف في مطعم بخارى لجعل كل تجربة طعام مميزة.