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"الأولمبية" توصي بالمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بـ 16 لعبة

الأربعاء 01 يناير 2020 07:41 م بتوقيت مسقط

"الأولمبية" توصي بالمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بـ 16 لعبة

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية اجتماعه الرابع والأخير لعام 2019م، ظهر أمس الأول الثلاثاء بمقر اللجنة، برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور جميع الأعضاء، حيث تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع المهمة ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة.

وناقش الاجتماع التقارير المرفوعة من الأمانة العامة باللجنة مُمثلة في محضر اجتماع المكتب التنفيذي رقم (89) لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وتقارير عدد من اللجان المساعدة لمجلس الإدارة بما تم تنفيذه في عام 2019م وخطتها لعام 2020م، وكذلك تقرير منتدى واجتماع مديري البعثات الرياضية الصيفية لأولمبياد طوكيو 2020م.

واعتمد المجلس مشروع أجندة الأكاديمية الأولمبية العُمانية لعام 2020م والتي تشتمل على العديد من الدورات والبرامج المتنوعة في التثقيف الأولمبي والإعلام الرياضي وبرامج الإدارة الرياضية، والرياضة النسائية، والتسويق الرياضي، وغيرها من الدورات.

وأقر المجلس المشاركة المبدئية في دورة الألعاب الرياضية الثالثة لمجلس التعاون التي ستقام بدولة الكويت في شهر أبريل القادم في ألعاب القوى، والسباحة، وكرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، والرماية، والكاراتيه، والجودو، والتنس الأرضي، والدراجات الهوائية، والسباحة في المياه المفتوحة، والإبحار الشراعي، وكرة القدم الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية.

كما أقر الحضور المعايير الإدارية والفنية المرفوعة من لجنة التضامن الأولمبي لاختيار المترشحين للدورات والبرامج الداخلية والخارجية.

 

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