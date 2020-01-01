السيب يبحث عن انتصار جديد في الجنوب.. وفنجاء في مهمة صعبة أمام ظفار

الرؤية – وليد الخفيف

يتطلع السيب إلى تعزيز صدارته للدوري عندما يحل ضيفًا على النصر في المباراة التي ستقام بينهما غدًا الجمعة بمجمع صلالة الرياضي في مُستهل منافسات الدور الثاني من الدوري الممتاز لكرة القدم .

وتقام غدًا ثلاث مباريات أخرى لحساب الجولة الـ 14 من المسابقة، فيستقبل العروبة ضيفه صحار بمجمع صور الرياضي الساعة (4.45)، ويلتقي السويق مع نادي عمان بمجمع الرستاق الرياضي الساعة (7.00)، وسيكون إستاد السيب مسرحًا لمواجهة مرتقبة بين فنجاء وظفار (7.15 ).

النصر × السيب

وعلى مجمع صلالة الرياضي يتطلع طرفا المنافسة النصر والسيب للعلامة الكاملة، فصاحب الأرض يبحث عن فوز يستعيد به توازنه بعد خسارة ديربي الجنوب أمام ظفار الجولة الماضية، فضلاً عن حاجته لكسر حالة التعادلات التي أقترنت بالجولات الأخيرة التي سبقها الخسارة من الرستاق، الأمر الذي يدعو الفريق لتقديم وجه آخر مع بداية الدور الثاني .

وأقال النصر مدربه المصري أشرف قاسم بعد الخسارة من العروبة في ذهاب دور الثمانية للكأس الغالية، وعين البوسني أمير على رأس الجهاز الفني غير أن الأخير خسر الديربي أمام الزعيم، ويتطلع الغد لتحقيق أول فوز له مع الفريق .

ويحتل النصر الذي تزخر صفوفه بعدد وافر من الأسماء القوية – المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويطمع أن يحقق اليوم فوزًا يحسن به مركزه والاقتراب من أهل القمة .

في المقابل تبدو طموحات السيب عريضة لتحقيق فوز مهم يُعزز به صدارته بعدما نجح في إنهاء الدور الأول مغردا على القمة وحيدا برصيد 30 نقطة، آملا أن يواصل الانتصارات وعينه الأخرى موجهة نحو مباراة ظفار أقرب ملاحقيه .

وظهر السيب بشكل رائع في الدور الأول على مستوى الأداء والنتيجة، وكان جمهوره العلامة الفارقة وأحد مظاهر نجاح المسابقة جماهيريا، غير أن عامل المسافة قد يحول دون تواجد محبيه في أمسية الغد المرتقبة في أرض اللبنان .

ويخوض ظفار اللقاء تحت عنوان لا بديل عن الفوز من أجل البقاء في الوصافة على أقل تقدير أو القفز على القمة حال تعثر السيب أمام مضيفه النصر، فيما يطمح الملك الفنجاوي لاستعادة سكة الانتصارات والدخول في الأجواء الآمنة بعيدًا عن صراعات القاع .

ويحتل ظفار المركز الثاني برصيد 27 نقطة إثر الفوز على النصر الجولة الماضية، غير أنه تنازل عن القمة عشية الخسارة من صحم بهدف في معقله بالجنوب، أما فنجاء فلديه 16 نقطة بعدما تلقى الفريق خسارة ثقيلة من حصار الجولة الماضية 1-3، سبقها تعادل مع الرستاق وخسارة ثقيلة من النهضة 2-4 ، لذا فالفريق متعطش لانتصارات في ليلة تبدو صعبة .

العروبة × صحار

ولم يعد أمام العروبة مجال للتفريط في مزيدٍ من النقاط إذا أراد البقاء في الدوري الممتاز، فالمارد الذي لم يظهر من قبل في هذه الصورة تحيط به أخطار الهبوط من كل حدب وصوب وبات عليه تحقيق انتصارات متتالية بداية من لقاء الغد .

ويحتل فريق المدرب الوطني أحمد العلوي المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، بعد التعادل مع الرستاق سلبيا الجولة الماضية، فلم يحقق الفوز سوى في لقاء وحيد جاء على حساب السويق .

أما صحار فيخوض اللقاء منتشياً بفوزه العريض على فنجاء الجولة الماضية 3-1، سبقها تعادل أمام النصر بهدف لمثله، الأمر الذي منح التماسيح الخضراء الحق في التواجد بالمركز الرابع برصيد 21 نقطة، ويعد ما قدمه في الدور الأول إيجابياً شكلاً وموضوعاً وبوسعه أن يحافظ على تواجده في مناطق المقدمة .

السويق × نادي عمان

يتطلع السويق لتحقيق فوز جديد بعد تجاوز بهلاء في المباراة الماضية فيما يتطلع نادي عمان لتعويض الخسارة التي مني بها من مسقط .

ويتقارب الطرفان في جدول الترتيب، لذا فالفائز قد يزيح الخاسر صوب القاع، فالسويق برصيد 17 نقطة أما نادي عمان فلديه 14 ويبدو طموحهما معقودًا على الدخول في منطقة الأمان وتحقيق ركلة بداية موفقة في مطلع الدور الثاني .