"فرحة وطن".. مسيرة بجامعة ظفار ابتهاجا بالاطمئنان على جلالة السلطان

صلالة - الرؤية

نظمت جامعة ظفار مسيرة بعنوان "فرحة وطن"؛ ابتهاجا بالبيان الذي صدر عن ديوان البلاط السلطاني حول استقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشاركَ في المسيرة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلاب الجامعة، وردد المشاركون عبارات الشكر والعرفان والعهد والولاء للمقام السامي لجلالة السلطان، داعين الله -العلي القدير- أن يحفظ عُمان وقائدها، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والامان والاستقرار، وأن يحفظ جلالة السلطان المفدى -أبقاه الله- من كل مكروه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.