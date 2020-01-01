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"فرحة وطن".. مسيرة بجامعة ظفار ابتهاجا بالاطمئنان على جلالة السلطان

الأربعاء 01 يناير 2020 07:39 م بتوقيت مسقط

"فرحة وطن".. مسيرة بجامعة ظفار ابتهاجا بالاطمئنان على جلالة السلطان

 

 

صلالة - الرؤية

نظمت جامعة ظفار مسيرة بعنوان "فرحة وطن"؛ ابتهاجا بالبيان الذي صدر عن ديوان البلاط السلطاني حول استقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

وشاركَ في المسيرة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلاب الجامعة، وردد المشاركون عبارات الشكر والعرفان والعهد والولاء للمقام السامي لجلالة السلطان، داعين الله -العلي القدير- أن يحفظ عُمان وقائدها، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والامان والاستقرار، وأن يحفظ جلالة السلطان المفدى -أبقاه الله- من كل مكروه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

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