"أسرار العطاء التطوعي" يعزز مهارات أطفال التوحد في "اليوم الرياضي"

صحار - الرؤية

نظَّم فريق أسرار العطاء التطوعي فعالية اليوم الرياضي، الذي استهدف تعزيز مهارات المصابين باضطراب التوحد؛ وذلك بالتعاون مع شركة صحار ألمنيوم، وأقيمت الفعالية في الصالة المغطاة بمجمع صحار الرياضي.

وشارك في الفعالية أكثر من 120 من المصابين باضطراب التوحد وقرابة 80 متطوعا، وبرفقة فريق مبدعي الإمارات التطوعي، وفريق مآثر التطوعي، وفريق سفراء العطاء التطوعي، والذين هدفوا لترك بصمة خير في هذا اليوم المفعم بالعطاء. كما شاركت في هذا اليوم مراكز الوفاء لذوي الإعاقة في 6 ولايات تابعة لمحافظة شمال الباطنة، ومشاركين من المجتمع ومراكز التوحد الخاصة. وبدأ البرنامج باستقبال أطفال مدرسة قناديل العلم الخاصة للمشاركين، ثم تمَّ توزيع البطاقات والقمصان الرياضية على المشاركين. وشهدت الفعاليات فقرات متنوعة ركزت على تعزيز مهارات المشاركين وتنمية قدراتهم.