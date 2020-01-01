الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"البوابة التعليمية" تفوز بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2020

الأربعاء 01 يناير 2020 06:59 م بتوقيت مسقط

"البوابة التعليمية" تفوز بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2020

 

مسقط – الرؤية

فازت "مكتبة البيانات المفتوحة " التابعة لبوابة سلطنة عُمان التعليمية، بوزارة التربية والتعليم بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2020عن فئة مواقع الخدمات الإلكترونية كأفضل خدمة للباحثين من حيث سهولة الوصول للمعلومات والبيانات المفتوحة، وسيُقام حفل التكريم بجمهورية مصر العربية يوم 25 مارس 2020م.

وتعد جائزة الحكومة الذكية العربية موجهة للدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز مواقع الحكومات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، واكتشاف وتعزيز الروح الإبداعيّة والعقول الخلاّقة العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية والذكية، بالإضافة إلى تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية.

وتعد مبادرة البيانات المفتوحة تطبيقا لبند تكامل المعلومات المتضمن في إطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية (OeGAF) بحيث تعمل هذه المعايير وطريقة عرض البيانات الحكومية المفتوحة على تشجيع التكامل واستخدام البيانات على نطاق واسع، ويشتمل إطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية (OeGAF) على مجموعة من المعايير وأفضل الممارسات ونظم إدارة العمليات لتعزيز وتحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 يناير 2018

"حماية المستهلك" تفوز بجائزة درع الحكومة الذكية العربية عن أفضل تطبيق عربي

المزيد

26 فبراير 2018

تتويج "حماية المستهلك" بجائزة درع الحكومة الذكية العربية للمرة الثالثة على التوالي

المزيد

07 مارس 2018

السلطنة تفوز بجائزة المسابقة العالمية لابتكارات المدن الذكية

المزيد

28 فبراير 2017

بلدية ظفار تحصل على درع الحكومة الذكية لأكاديمية جوائز التميز العربية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"موازنة 2020" تستهدف الحفاظ على المستوى النزولي للعجز بمواصلة إجراءات الضبط المالي

الاقتصاد - محلي

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة