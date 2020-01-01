"البوابة التعليمية" تفوز بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2020

مسقط – الرؤية

فازت "مكتبة البيانات المفتوحة " التابعة لبوابة سلطنة عُمان التعليمية، بوزارة التربية والتعليم بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2020عن فئة مواقع الخدمات الإلكترونية كأفضل خدمة للباحثين من حيث سهولة الوصول للمعلومات والبيانات المفتوحة، وسيُقام حفل التكريم بجمهورية مصر العربية يوم 25 مارس 2020م.

وتعد جائزة الحكومة الذكية العربية موجهة للدول العربيّة والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز مواقع الحكومات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، واكتشاف وتعزيز الروح الإبداعيّة والعقول الخلاّقة العاملة في مجال الحكومة الإلكترونية والذكية، بالإضافة إلى تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية.

وتعد مبادرة البيانات المفتوحة تطبيقا لبند تكامل المعلومات المتضمن في إطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية (OeGAF) بحيث تعمل هذه المعايير وطريقة عرض البيانات الحكومية المفتوحة على تشجيع التكامل واستخدام البيانات على نطاق واسع، ويشتمل إطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية (OeGAF) على مجموعة من المعايير وأفضل الممارسات ونظم إدارة العمليات لتعزيز وتحسين عملية تقديم الخدمات الحكومية.