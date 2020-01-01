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البيان أثلج صدورنا وأطلق الأفراح

أهالي عبري: نسأل الله أن يمن على جلالة السلطان بالصحة

الأربعاء 01 يناير 2020 06:52 م بتوقيت مسقط

المحامي الاستاذ حميد بن مسعود الشملي
الشيخ غصن بن هلال بن محمد العبري
المحامي الدكتور نبهان المقرشي
حمد بن خميس الحاتمي
حمود بن سيف الشندودي
سيف بن سعيد البادي
علي بن صالح الكلباني

 

عبري- ناصر العبري

 

أعرب عددٌ من المواطنين عن فرحتهم العارمة باستقرار الحالة الصحية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – مؤكدين أنَّ بيان ديوان البلاط السلطاني الصادر أول أمس، أثلج صدور جموع الشعب وكل عاشق للتراب العُماني، مبتهلين إلى الله عزّ وجلّ بأن يُنعم على جلالة السلطان بموفور الصحة والعافية.

وقال الكاتب والأديب الشيخ غصن بن هلال العبري: "قلما تجتمع الأمة على محبة شخص مثلما اجتمعت على حب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-، ولم نسمع من قبل أو نرى من يهتف بالدعاء ويتضرع في الخفاء لشفاء شخص بعينه مثلما نرى ذلك لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-، ولم نشعر بفرحة حقيقية مثلما نحن اليوم، ويُشاركنا العالم بأسره هذا الشعور.

من جانبه قال حمود بن سيف الشندودي: "جاء البيان الصادر من قبل ديوان البلاط السلطاني والذي مفاده أن صحة مولانا في حال مستقر مثل غيمة أمطرت على قلوبنا مطرًا أحيا الأرض بعد موتها فقد كنَّا نترقب صدور هذا البيان على أحرَّ من الجمر ولله الحمد والمنة بأن مولانا يتابع العلاج المقرر له وهو في تحسن مستمر".

وقال سيف بن سعيد الباد، رئيس غرفة الظاهرة: "انتظرنا خبرًا يُفرحنا ويُطمئننا عن باني عُمان ونهضتها وكلنا شوق لخبر يثلج صدورنا ويفرحها، وبفضل من الله جلت قدرته عادت الحياة من جديد لعُمان وازادت بهجة وسروا بعد أن جاءت البشارة ونزلت على قلوبنا وأبهجتها".

وقال حمد بن خميس الحاتمي، رئيس نادي عبري: "تناقل أبناء عُمان البيان الذي أصدره ديوان البلاط السلطاني عن حال مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الصحية والذي يعتبر بشارة خير، وفألاً يشرح صدور محبي مولانا من أبناء عمان ومن خارجها مع بداية عام ٢٠٢٠".

 

وقال الدكتور المحامي نبهان بن سهيل المقرشي: "الفرحة الجماعية التي يعيشها العمانيون والمقيمون على أرض هذه البلاد الطيبة تعكس مكانة صاحب الجلالة في قلوب الجميع إنه منذ استقبالنا لخبر تماثل صاحب الجلالة للشفاء، ومتابعته البرنامج الطبي، وأنه في حال مستقر ومشاعر الفرحة والبهجة تغمر الشعب العماني، والتي تعكس أواصر المحبة والارتباط مع والدنا وقائد مسيرتنا".

وقال المحامي حميد بن مسعود الشملي: "العالم بأسره انتظر بداية عام جديد مع التمنيات بأن يكون حافلاً بالسعادة والفرح، ومع صدور البيان السلطاني مع أفول شمس اليوم الأخير في العام كان العمانيون بجميع أطيافهم رجالاً ونساء صغارا وكبارا من السعداء المبتهجين".

وقال المواطن علي بن صالح الكلباني، :"لقد تلقينا أسعد خبر من ديوان البلاط السلطاني حول صحة وسلامة مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون هذا الفرح إطلالة سعيدة مع العام الميلادي الجديد الذي نتطلع لأن يكون مُتجدداً بالخيرات والسلام والرخاء والازدهار لعُمان وشعبها".

 

 

 

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