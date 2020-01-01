الدفاع المدني والإسعاف يفتتح معرضاً توعوياً بالظاهرة

الظاهرة - الرؤية

افتتح صباح أمس الأربعاء العميد قائد شرطة محافظة الظاهرة معرضاً توعوياً بالمركز التجاري (بوادي مول) بولاية عبري، تحت شعار "بيتي آمن" وبهدف تعزيز وتوعية أفراد المجتمع بالمخاطر في المنشآت السكنية، ويستمر لغاية 3 يناير 2020م.

وتواصل الجهات المشاركة من شرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ومجموعة نماء مُمثلة في شركة كهرباء مجان ووزارة التجارة والصناعة (المواصفات والمقاييس) ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك جهودها التوعوية على فترتين صباحية ومسائية.