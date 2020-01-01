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"بلدي الوسطى" يناقش إنشاء أسواق مركزية بولايات المحافظة

الأربعاء 01 يناير 2020 06:44 م بتوقيت مسقط

"بلدي الوسطى" يناقش إنشاء أسواق مركزية بولايات المحافظة

محوت- محفوظ الشيباني

 

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوسطى، اجتماعه العاشر لعام 2019م من الفترة الثانية برئاسة سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي، محافظ الوسطى رئيس المجلس البلدي بمحافظة الوسطى، بحضور أعضاء  المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب والي محوت.

بدأ الاجتماع بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على الردود الواردة إلى المجلس، كما ناقش المجلس صيانة طريق (هيماء ـ الدقم) وطريق (محوت الدقم) المتأثرين بالحالة المدارية.

 واستعرض المجلس موضوع إزالة الرمال على الطرق العامة وطلب إنشاء أسواق مركزية بولايات المحافظة وتنظيم الرعي بقوع الجوبة بولاية محوت وناقش المجلس عددا من المواضيع المستجدة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة. 

 

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