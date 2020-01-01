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في اجتماعه الأول لعام 2020

بلدي جنوب الباطنة يدرس إلزام المراجعين بالمؤسسات الصحية بالدفع الإلكتروني

الأربعاء 01 يناير 2020 06:43 م بتوقيت مسقط

بلدي جنوب الباطنة يدرس إلزام المراجعين بالمؤسسات الصحية بالدفع الإلكتروني

 

الرستاق - طالب المقبالي

 

استعرض المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، أمس الأربعاء خلال اجتماعه الأول لعام 2020م لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، وذلك برئاسة سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء.

استعراض الاجتماع المحضر السابق وإقراره ،والردود والرسائل الواردة لأمانة سر المجلس البلدي من مدير عام الصحة بالمحافظة المتعلقة بإلزام المراجعين للمؤسسات الصحية بالدفع الإلكتروني للرسوم وأهمية تسجيل الرقم المدني، والرد الوارد من لجنة الشؤون البلدية بولاية بركاء بخصوص تسمية المخطط المتداخل بين بلدة السلاحة وبلدة حي عاصم، والرد الوارد من لجنة الشؤون البلدية بولاية نخل بخصوص استحداث جيب تخطيطي سكني بمرتفعات نخل، وكذلك استحداث جيب تخطيطي سكني بمنطقة الأبيض.

 

وطالبت اللجنة بتعديل الحفر في طرق الخدمات والطرق الداخلية بولاية المصنعة وكذلك المطالبة بعمل رصيف وكاسر أمواج للصيادين بمنطقة السوادي، كذلك ناقش المجتمعون محضر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية والمتعلق بالمطالبة بإنشاء غرفة للحراسة بالمركز الصحي بولاية العوابي، وكذلك طالبت اللجنة المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بحملات رش المستنقعات المائية لما لها من أضرار صحية.

وطالب الأعضاء خلال الاجتماع برصف مواقف السيارات بالمركز الصحي بنيابة الحوقين وفتح بوابة للمواقف من الجهة الشرقية خاصة بالمواقف، وكذلك مناقشة توفير عدد من الخدمات الصحية بمركز صحي نخل، كذلك المطالبة بتوفير طبيب بيطري مختص من وزارة الزراعة والثروة السمكية لسوق الأسماك بالرستاق، وكذلك المطالبة بتوفير طبيب لذوي الإعاقة والحالات الخاصة بمستشفى الرستاق المرجعي كحالات صعوبة النطق.

 

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