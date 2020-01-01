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في يومها السنوي

الشرطة تحتفل بتخريج عددٍ من دورات الضباط المرشحين.. الأحد

الأربعاء 01 يناير 2020 06:34 م بتوقيت مسقط

الشرطة تحتفل بتخريج عددٍ من دورات الضباط المرشحين.. الأحد

 

مسقط- الرؤية

تحتفل شرطة عُمان السلطانية الأحد القادم بيومها السنوي، الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام، وبهذه المناسبة يرعى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء الاحتفال وتخريج دورات من الضباط المرشحين على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى.

ويشهد الاحتفال حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وقادة أسلحة قوات السُّلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمكرمين وأصحاب السعادة، وقضاة المحاكم ومديري المصالح الحكومية وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية وأولياء أمور الخريجين.

ويُعد الخامس من يناير يومًا ميموناً تتوشح فيه شرطة عُمان السلطانية بوشاح الفخر والاعتزاز مزهوة بما حولته من آمال إلى واقع حي معاش، وما فتحته من آفاق رحبة لمُستقبل أبهى متفاخرة بإنجازات عصرية متكاملة على مختلف المجالات الشرطية والخدمية المتمثلة في قياداتها الجغرافية والمراكز الشرطية والخدمية في كافة المحافظات نشرًا لمظلة الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بكل سهولة ويسر.

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