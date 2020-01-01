حلول مقترحة لمواجهة 10 تحديات في حلقة التخطيط الإستراتيجي للقطاع الزراعي

مسقط - الرؤية

عقدت، أمس، حلقة عمل حول التخطيط الإستراتيجي للقطاع الزراعي -بشقيه النباتي والحيواني- في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، واستعرضت التحديات والمعوقات، وإيجاد الحلول الناجعة لتطوير القطاع الزراعي.

وشارك بالحلقة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، واستهدفتْ الحلقة الخبراء والمستشارين بالوزارة والمحافظات، ومديري العموم بالمديريات المركزية بالوزارة والمحافظات، ومديري الدوائر والمحطات البحثية، ورؤساء أقسام الشؤون الزراعية والحيوانية بالمحافظات.

وجاءت الحلقة في إطار توجُّهات الوزارة لتنفيذ مختبر متخصص لقطاع الزراعة؛ أسوةً بما تم من جهود في تنفيذ مختبرات للثروة السمكية، تركِّز على تخطيط أولويات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة، بعد تحليل أهم التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة، وتحديد برامج ومشاريع يجري تنفيذها بداية من العام الجاري، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) إضافة إلى وضع تصوُّر عام حول آلية الترويج للقطاع بما يكفل للجهات القيام بتمويل برامج ومشاريع القطاع.

وتهدفُ حلقة العمل إلى بحث الحلول ذات التأثير المباشر على أداء قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني خلال المرحلة المقبلة، والتركيز على معالجة أهم 10 تحديات مع وضع الحلول القابلة للتنفيذ، إلى جانب تقديم مبادرات أو برامج ومشاريع تُسهم في تعزيز الارتقاء بالقطاع الزراعي حتى نهاية الفترة 2025-2030م.

وتمَّ توزيع المشاركين إلى مجموعات تخصصية نباتية وحيوانية تضم الجوانب التنموية والإرشادية والبحثية والتسويقية والاستثمارية كإدارة المياه والأراضي المراعي والموارد العلفية ونظم والإنتاجية لكافة السلع المنتجة القيمة المضافة (التسويق والتصنيع والخزن).

وتطرَّقت الحلقة إلى عددٍ من المحاور الرئيسية، وركز محور إدارة المياه والأراضي على نظم الري الحديثة والتقليدية، واستثمار مصادر المياه غير التقليدية والتملُّح وحصر الأراضي الزراعية ومساحتها وتصنيفها وفقا للأنشطة النباتية والحيوانية التابعة للوزارة، والمقدَّمة من قبل الجهات الأخرى، إضافة للملكية وحجم الحيازات واستغلال الأراضي وخصوبتها. وتناول المحور الثاني: المراعي والموارد العلفية ونظم التغذية والمسورات والمشاتل والإنتاجية ونظم الرعي، فيما ركز المحور الثالث على نظم الإنتاج والإنتاجية ونظم الإنتاج على مستوى كل مجموعة محصولية والتركيبة المحصولية والميزة النسبية للمحافظات وتقليل الفاقد ونظم الإنتاج على مستوى كل مجموعة إنتاجية والميزة النسبية للمحافظات لأنشطة الإنتاج الحيواني وتقليل الفاقد، وتطرق المحور الرابع -وهو القيمة المضافة- إلى التسويق والتصنيع والتعبئة والخزن والنقل للمنتجات النباتية والحيوانية.

وفي اليوم الثاني لحلقة العمل؛ درست المجموعات التخصصية الحلول الممكنة لمواجهة التحديات التي تم استخلاصها في اليوم الأول وتبويبها، واقتراح أهم الحلول لعشرة تحديات، ووضع خطة العمل متضمنة المبادرات أو المشاريع المقترحة، وعرض مخرجات الورشة من قبل رؤساء المجموعات التخصصية.