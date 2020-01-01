السلطنة تتقدم في دليل الأمم المتحدة للتنمية البشرية

مسقط- الرؤية

حققت السلطنة معدلات مرتفعة في دليل التنمية البشرية لعام 2019م الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة محرزة تقدما بمركز واحد عن العام الماضي لتكون في المركز الـ 47 عالميا من بين 189 دولة والخامس عربيا وخليجيا كما حافظت السلطنة على تصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن السلطنة حصلت على 0.834 نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر و1 مع تحسن في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة للدليل.

ويعد الدليل قياسا مختصرا للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط الانجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.

وفي متوسط سنوات الدراسة أحرزت السلطنة ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 9.7 مقارنة بـ 9.5 في تقرير 2018 لتتقدم للترتيب الثاني خليجيا بالتشاطر مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

كما أحرزت السلطنة ارتفاعا ملحوظا في عدد سنوات الدراسة المتوقعة إلى 14.7 مقارنة بـ 13.9 في تقرير 2018 كما أنها أكثر دول الخليج تحسنا في المؤشر لهذا العام.

وفيما يخص مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة لائقة بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 37 ألفا و39 دولارا أمريكيا، كما بلغ العمر المتوقع عند الميلاد بالسلطنة 77.6 عاما.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق المنحى التصاعدي للسلطنة منذ إدراجها في دليل التنمية البشرية منذ عام 2000م حيث حصلت السلطنة على 0.704 نقطة في العام 2000م ليواصل المؤشر الارتفاع محققا 0.793 نقطة في عام 2010م مستمراً في الصعود ليصل هذا العام إلى 0.834 نقطة.