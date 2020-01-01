الأربعاء, 01 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

السلطنة تتقدم في دليل الأمم المتحدة للتنمية البشرية

الأربعاء 01 يناير 2020 04:04 م بتوقيت مسقط

السلطنة تتقدم في دليل الأمم المتحدة للتنمية البشرية

 

مسقط- الرؤية

حققت السلطنة معدلات مرتفعة في دليل التنمية البشرية لعام 2019م الذي يصدر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة محرزة تقدما بمركز واحد عن العام الماضي لتكون في المركز الـ 47 عالميا من بين 189 دولة والخامس عربيا وخليجيا كما حافظت السلطنة على تصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا.

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن السلطنة حصلت على 0.834 نقطة في الدليل الذي تتراوح قيمته بين صفر و1 مع تحسن في جميع المؤشرات الرئيسية المكونة للدليل.

ويعد الدليل قياسا مختصرا للتنمية البشرية إذ يقيس متوسط الانجازات المحققة في بلد ما لثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي: حياة مديدة وصحية واكتساب المعرفة ومستوى المعيشة اللائق.

وفي متوسط سنوات الدراسة أحرزت السلطنة ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 9.7 مقارنة بـ 9.5 في تقرير 2018 لتتقدم للترتيب الثاني خليجيا بالتشاطر مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

كما أحرزت السلطنة ارتفاعا ملحوظا في عدد سنوات الدراسة المتوقعة إلى 14.7 مقارنة بـ 13.9 في تقرير 2018 كما أنها أكثر دول الخليج تحسنا في المؤشر لهذا العام.

وفيما يخص مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة لائقة بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 37 ألفا و39 دولارا أمريكيا، كما بلغ العمر المتوقع عند الميلاد بالسلطنة 77.6 عاما.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق المنحى التصاعدي للسلطنة منذ إدراجها في دليل التنمية البشرية منذ عام 2000م حيث حصلت السلطنة على 0.704 نقطة في العام 2000م ليواصل المؤشر الارتفاع محققا 0.793 نقطة في عام 2010م مستمراً في الصعود ليصل هذا العام إلى 0.834 نقطة.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 نوفمبر 2019

السلطنة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

المزيد

17 يوليو 2019

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

المزيد

22 مارس 2017

السلطنة السادس عربياً بالتقرير الأممي للتنمية البشرية

المزيد

19 مايو 2018

صحيفة إيطالية: السلطنة أسرع دول العالم تحقيقا للتنمية البشرية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

الاقتصاد - محلي

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغريدات الفرح تغمر "تويتر".. ومواطنون: اللهم لك الحمد على صحة جلالة السلطان

المحليات - أخبار

عرض اندماج بين بنك عمان العربي و"العز الإسلامي" بانتظار موافقة الجهات التنظيمية

الاقتصاد - شركات ومناقصات

تنوع تضاريس السلطنة يجذب عشاق سياحة المغامرات من مختلف دول العالم

عمان - سياحة عمان

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة