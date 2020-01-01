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وفاة شخص غرقا بجنوب الشرقية

الأربعاء 01 يناير 2020 04:00 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الشرقية، تعامل مع بلاغ غرق شخص في البحر بنيابة طيوي حيث تم العثور عليه بمساعدة شرطة خفر السواحل وهو مفارقاً للحياة.

 

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