بالإنفوجراف .. تعرف على أبرز أرقام "ميزانية 2020"

مسقط - الرؤية

أظهرت تفاصيل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 ارتفاعا في إجمالي الإنفاق العام ليصل إلى 13 مليارًا و200 مليون ريال عماني بارتفاع قدره 2 بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019م، ورغم التوسع في الإنفاق، فإن الميزانية تم التخطيط لها بحيث ينخفض العجز إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني وهو ما يقل عن المقدر في ميزانية العام المنصرم 2019 بقيمة 300 مليون ريال عماني.

ووضعت الموازنة بتقدير تحوطي لسعر برميل نفط عمان عند متوسط 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل وذلك لمقابلة أية تذبذبات في السعر، وهو نفس السعر الذي بنيت عليه ميزانية 2019، ورغم ثبات السعر المقدر للبرميل إلا أن جملة الإيرادات العامة للدولة للعام 2020 وضعت على أساس 10 مليارات و700 مليون ريال عماني بزيادة تبلغ 6 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام المنصرم 2019.

وتنشر "الرؤية" جانبا من أهم أرقام الميزانية عبر مجموعة من الرسوم البيانية (إنفجراف)، كما يلي:







































