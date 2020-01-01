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2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

الأربعاء 01 يناير 2020 12:54 م بتوقيت مسقط

2.5 مليار ريال عماني عجز في موازنة الدولة للعام 2020

 

مسقط - الرؤية

أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا ساميا بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م

وبلغت جملة الإيرادات المقدرة للموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2020 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) مليارات و(700) مليون ريال عماني بزيادة تبلغ (6) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2019 م.

وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (13) مليارًا و(200)مليون ريال عماني بارتفاع قدره (2) بالمائة عن الإنفاق المقدر للعام 2019م.

ومن المقدر أن يبلغ عجز موازنة 2020 نحو 2.5 مليار ريال عماني أي بنسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي على أن يتم تمويل نسبة 80 بالمائة من العجز أي مبلغ ملياري ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو500مليون ريال عُماني عبر السحب من الاحتياطيات.

 

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